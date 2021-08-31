مستوى الدوري يقل باستمرار .. رئيس نادي سموحة يهنئ الزمالك ويعلق على أزمة التتويج

تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بالتهنئة لنادي الزمالك لفوزه بالدوري هذا الموسم مؤكدا أنه كان يتمنى أن يكون مشهد الختام دون مشاكل مثلما حدث في مشهد التتويج.

وأضاف فرج عامر خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مستوى الدوري يقل باستمرار وهناك نواحي تنظيمية يجب مراعاتها ولابد أن نراعي كل التفاصيل لأن الدوري المصري يستحق أن يكون متميزا فهو حتى الآن دوري هواة لعدم حصول أصحاب المراكز الأولى على مكافآت.

وتابع أن نادي سموحة يستحق المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية لأنه يحتل المركز الثالث ولكن فوجئنا بقرار من الاتحاد المصري يوم مباراة الفريق أمام إنبي بإرسال الأسماء نفس اليوم وكان الفريق في المركز الخامس قبل أن يعود لمكانه مجددا.

وأوضح أن سموحة سيشكو اتحاد الكرة حسب الإجراءات القانونية بداية من التظلمات ولجنة التسوية في اللجنة الأولمبية قبل اللجوء للاتحاد الدولي.مشيرا إلى أنه حاول الاتصال بمسئولين اتحاد الكرة خاصة المهندس أحمد مجاهد ولكن لم يرد عليه يوم إرسال الأسماء.

نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في التعاقد مع أحمد عيد التمساح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سموحة مع أحمد عيد، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع غزل المحلة، خلال الموسم الماضي، والذي لعب له على سبيل الإعارة.

ويسعى أحمد سامي، لتدعيم دفاع سموحة لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، خاصة بعد إنتهاء إعارة محمد عبد المنعم، من صفوف الأهلي، ورفضه الاستمرار مع الفريق.

يذكر أن سموحة، دعم حتى الأن صفوفه بالتعاقد مع كل من عمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة، وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعه، لاعبا النادي الأهلي واليا سيلا، مهاجم اتحاد تطاوين التونسي.