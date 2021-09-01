عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-9-2021

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021، استقرارا على انخفاض  في ختام التعاملات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة أمس، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي"، حيث انخفضت الأسعار بمقدار يتراوح بين 3:1 جنيه للجرام الواحد. 

أسعار الذهب اليوم 

وصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 903 جنيهات بدلا من 905 جنيهات للجرام، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو790 جنيها لجرام الذهب الواحد، بدلا من 792 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 677 جنيها، بدلا من 679 جنيها للجرام، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 527 جنيها للجرام، بدلا من 528 جنيها للجرام.

من الغد ولمدة 15 يوماً.. تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة غاز المنزل لشهر سبتمبر|تفاصيل

خاص| يمن الحماقي: رفع نفقات تمويل إحلال السيارات لمواجهة زيادة الطلب

أسعار الذهب اليوم 

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 28,079 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,320 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 902,857 جنيه.

أسعار الذهب عالميا 

وقال عادل راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة إنه في شهر أغسطس ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.4 % بسبب الدعم الذي حدث من المركز العالمي لتجارة الذهب والذي يحدد نسبة الانخفاضات لعدم انهيار أسعار الذهب بالأسواق العالمية، موضحا أن أعلى خط تم وضعه هو 11797 دولار للوقية.

وأضاف عادل راضي أن سعر الذهب الحالي هو السعر العادل، موضحا أن تجارة الذهب تنتظر قرار البنك الفيدرالي الدولي ليحدد سعر الذهب الحقيقي موضحا أن تأثر الذهب بالتضخم الذي حدث في أمريكا بالإضافة إلي انخفاض او ارتفاع  أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم الاربعاء اسعار الذهب الذهب اليوم عيار 18 سعر الجرام أسعار الذهب اليوم الجنيه الذهب عيار 21

ترشيحاتنا

السبع المنجيات من عذاب القبر والسورة المنجية منه

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-9-2021

مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم اليوم

هجوم إرهابي في سوريا يسفر عن مقتل وإصابة 12 جنديا

كارثة كبرى.. إعصار إيدا يمنع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص لأسابيع

كلب يقتحم نشرة أرصاد جوية على الهواء مباشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

خاص .. تعديل مفاجئ داخل الجهاز الفني لـ الأهلي.. تفاصيل

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة: إصابات دلتا أصبحت عائلية في مصر

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ