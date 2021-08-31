نجم مسرح مصر يغني مهرجانات وينشر برومو الأغنية الأولى

طرح الفنان مصطفى بسيط ( نجم فريق مسرح مصر ) برومو أغنية متوحشة، التي يشارك في الغناء بها على طريقة أغاني المهرجانات، وطرح البرومو عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام.

ويشارك مصطفى بسيط في الاغنية باسم (سيطا) مع مؤمن نصر وحودة ناصر، واعلن عن طرح الاغنية يوم الخميس المقبل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تعتبر تجربة الغناء الأولى للفنان مصطفى بسيط حيث إنه لم يقم بعمل أو أداء تجربة مماثلة من قبل ويقدم فيها الفنان مصطفي بسيط عددا من الأغاني ضمن ألبوم يحمل اسم ( مش نافع ) علي عكس عالم التمثيل دراما وسينما.

أعمال مصطفى بسيط

قدم مصطفي بسيط العديد من الأعمال للتليفزيون مثل ( عفاريت عدلي علام مع الزعيم عادل إمام - لمعي القط مع النجم محمد امام - ابو عمر المصري مع النجم احمد عز - احسن اب مع النجم علي ربيع ) كما شارك في بعض الأعمال السينمائية مثل ( اوشن ١٤ - هروب اضطراري ) الي جانب التجارب المسرحية مع أصدقائه في فريق مسرح مصر.

مصطفى بسيط ينعى مدير مسرح مصر

ونعى الفنان مصطفى بسيط ، حسن نجيب مدير مسرح مصر الذي وافته المنية منذ أيام.

وكتب مصطفى بسيط عبر حسابه بإنستجرام قائلا:"‬‏البقاء و الدوام لله توفى الاستاذ #حسن_نجيب مدير فرقتنا #مسرح_مصر و مدير افضل الفرق المسرحيه على مدار تاريخه . البقاء لله هتوحشنا يا عم حسن يا جميل بس الاكيد انك فى مكان احسن باذن الله فى الجنه و ربنا يصبرنا و يصبر احبابك . ملقتش صوره فى مكان احسن من كده و احنا كلنا حواليك البقاء لله . الفاتحه".

شارك نجوم مسرح مصر في مسرحية "المؤلف"، وتدور أحداثها حول مؤلف لا يقدم اعمال جديدة منذ فترة طويلة حتي يطلب احد المنتجين أن يتعاقد معه لتقديم عدة اعمال سينمائية، بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

مسلسل أحسن أب

وشارك الفنان مصطفى بسيط، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل أحسن أب مع الفنان علي ربيع.

مسلسل “أحسن أب” تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي ، حول أحد الآباء الذي يقوم بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدي يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهما معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب.

والعمل يلقى الضوء على هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف يساعد كل منهما الآخر في حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

مسلسل “أحسن أب” يشارك فى بطولته بجانب على ربيع، كل من كارولين عزمي وسامى مغاوري، ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.