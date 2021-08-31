غياب صلاح والنني.. هشام يكن يكشف عن حظوظ مصر في مباراة أنجولا

توقع الكابتن هشام يكن، كابتن مصر ونادي الزمالك السابق، تحقيق منتخب مصر نتيجة إيجابية أمام منتخب أنجولا في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢.

وأكد أن منتخب مصر يملك عناصر قادرة على تقديم أداء إيجابي في غاية القوة، مشير إلى أن مباراة أنجولا في غاية الأهمية كونها الأول في مشوار تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢.



وأضاف الكابتن هشام يكن، كابتن مصر ونادي الزمالك السابق، أن هناك غيابات كبيرةبين صفوف المنتخب في المقدمة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، واللاعب الدولي محمد النني نجم المنتخب الوطني ونادي ارسنال، لافتا إلى أن هناك عناصر قرية في المنتخب المصري.

وتابع كابتن مصر ونادي الزمالك السابق، أنه نتمني أن نرتقي بالبطولات المحلية حتى نستطيع تكوين منتخب قوي، مستدركا أن منتخب مصر لديه بدائل كثيرة في كافة المراكز داخل الملعب.

وأكمل الكابتن هشام يكن، أن لاعبي المنتخب المحليين تعرضوا لضغط مباريات كبير خلال الفترة الماضية، متابعا أن هناك نجوم في المنتخب الوطني من بين اللاعبون المحليين على مستوى عال وجهد قوي في أرضية الملعب.