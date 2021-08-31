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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : رد حاسم من هنا شيحة على متابعة انتقدت صورتها مع شقيقتها دون حجاب .. وقرار مفاجىء من نهال عنبر بعد إصابتها بارتجاج المخ

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

 

نهال عنبر تعود لـ زقاق المدق الليلة رغم إصابتها بارتجاج المخ

 

أكدت سكرتيرة الفنانة نهال عنبر انها خرجت اليوم من المستشفى ، وأصرت على تقديم دورها ضمن العرض المسرحى “ زقاق المدق” مساء اليوم .

 

وتابعت سكرتيرة الفنانة نهال عنبر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان الفنانة نهال عنبر مازالت تعانى من الدوار والغثيان بعد أصابتها بارتجاج فى المخ إثر سقوط جزء من الديكور عليها ، الا انها أصرت على تقديم المسرحية وعدم الغاء العرض رغم تحذيرات الأطباء " .

 

وفاة ابنة الشاعر الكبير مأمون الشناوي

 

كشف الناقد الكبير طارق الشناوى عن وفاة ابنة الشاعر الكبير مأمون الشناوى ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك .

وعلق طارق الشناوي قائلاً : “ البقاء لله في وفاة ابنة عمي السيدة الراقية معالي مأمون الشناوي ...هي أكبر أبناء عمي الشاعر الكبير مأمون الشناوي ...ربنا يسكنها فسيح جناته ” .

 

 

طابع هوليوودي أم أدوار هامشية.. ماذا لو استكملت الفنانة كاميليا مسيرتها الفنية؟

 

 

لم يهمل القدر كاميليا لتقديم رصيد سينمائي كبير،  ولكنها رغم عمرها الفني القصير  قدمت 21 فيلماً فقط، كان أبرزهم المليونير و بابا عريس وقمر 14.

 

ولكن ماذا لو كان القدر قد أمهل كاميليا الوقت لتقدم عدد آخر من الأعمال السينمائية، هل كانت ستسيطع أن تحافظ على نجوميتها؟   الإجابة أنه كان الأمر سيتغير بعد ظهور جيل جديد من الفنانات، وقيام ثورة 1952، والتى غيرت فى شكل السينما المصرية، خاصة مع ظهور جيل عدد من المخرجين تأثروا بما حدث خلال تلك الفترة، والمتغيرات التى ظهرت مما أدى الى طرح موضوعات مختلفة على الشاشة. 

 

توافد أبطال ماكو على العرض الخاص للفيلم

 

توافد أبطال فيلم ماكو على العرض الخاص للعمل المقام في أحد المولات الكبيرة بالقاهرة الجديدة.

 

وكان أول الحاضرين نيقولا معوض، وعمرو وهبة والمخرج هشام الرشيدي، بالإضافة إلى محموعة من الضيوف الفنانين الذين حرصوا على مشاركة ابطال العمل فرحتهم بالعرض. 

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الخد الآخر يحصد جائزة الفيلم القصير فى عمان السينمائي الدولي
 

 

حصد الفيلم المصري الخد الآخر جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم قصير ضمن فعاليات الدورة الثانية وتسلمت الجائزة المنتجة كوثر يونس.

 

الفيلم بطولة طارق عبد العزيز، درة يوسف، سيناريو ساندرو كنعان وأحمد غنيمي، مدير التصوير جويدو ريموندو.

 

رد حاسم من هنا شيحة على متابعة انتقدت صورتها مع شقيقتها دون حجاب
 

بشكل غاضب ردت  الفنانة هنا شيحة على أحدى المتابعات التى قامت بالتعليق على صورة تجمعها بشقيقتها الفنانة حلا شيحا وذلك عبر صفحة الاولى على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

 

البداية كانت حين نشرت الفنانة هنا شيحة صور جمعتها بأفراد عائلتها سواء شقيقاتها أو الدتها ووالدها ، قد حرصت على ان تنشر صورة منفردة تجمعها بشقيقها الفنانة حلا شيحة بدون حجاب ، الا ان الأخيرة ردت على شقيقتها " هنا "  لتؤكد لها ان أفراد العائلة يحبونها .

 

" بطالب برخصة وامتحان لـ الانجاب " .. سمية الخشاب تثير الجدل عبر انستجرام| شاهد

 

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل بـ تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

وكتبت سمية الخشاب " انا بطالب برخصه وامتحان لـ الانجاب، يعني قبل ما الازواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصه دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا او لا؟ هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟ .

 

 

 

 

 

 

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