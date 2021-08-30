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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|أحمد العوضي مع ياسمين عبدالعزيز في سويسرا.. أزمة جديدة لـ محمد رمضان في لبنان

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

هل تم إلغاؤه.. محمد رمضان يحذف إعلان حفل العلمين

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل بعد حذف إعلان حفله الذى كان من المقرر أن يقام فى العلمين الجديدة بالساحل الشمالى. 

مفاجأة.. أحمد العوضي مع ياسمين عبدالعزيز في سويسرا منذ أيام

علم “صدى البلد” أن الفنان أحمد العوضي وصل إلى مدينة جينيف بسويسرا منذ ثلاثة أيام ليبقي بجانب زوجته ياسمين عبد العزيز.

بروح المستشفى مرة كل أسبوع..حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

نشرت الفنانة حسناء سيف الدين تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن تعرضها لوعكة صحية شديدة. 

شريهان تعلن وفاة المخرج كريم ضياء الدين.. ما صلة القرابة بينهما؟

نشرت الفنانة شريهان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن وفاة المخرج كريم ضياء الدين والد أبناء شقيقتها الوسطى هويدا. 

أزمة جديدة لـ محمد رمضان في لبنان.. تفاصيل

شن الفنان اللبناني باسم مغنية هجوما عنيفا على  الفنان محمد رمضان،  بعد تصريح الأخير أنه لم تولد بعد الفنانة اللبنانية التي تشاركه في ديو، من خلال حسابه على فيسبوك.

محمد رمضان أحمد العوضى سويسرا حسناء سيف الدين فيسبوك

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