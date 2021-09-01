والدة طفل المحلة تكشف لأول مرة عن هدايا الرئيس لـ نجلها.. فيديو

كشفت إيمان السيد، والدة طفل المحلة، الذى تم تحريره، من قبل رجال وزارة الداخلية من مجموعة من المتهمين، تفاصيل الهدايا التى استقبلها نجلها زياد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت: إن زياد جاء له لاب توب وملابس .



وأضافت والدة طفل المحلة خلال مداخلة ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامى شريف عامر، أنها توجّه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بالقضية وإعادة نجلها.

وكانت «النيابةُ العامة» قد كلَّفت الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحينِ ناريينِ آليينِ وذخائر.



وقد استمعت «النيابة العامة» لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات «النيابة العامة» وأمر النائب العام بحبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات.

وقد كشف الطفل زياد البحيري تفاصيل اختطافه بمحافظة الغربية، وقيام رجال الداخلية بإعادته لأهله مرة أخرى سالما.

وقال زياد البحيري: "الخاطفين غطوني بجلابية وغطوا عيوني أول ما خطفوني".







وأضاف زياد البحيري :" الخاطفين هددوني وقالوا لي متعملش صوت ونقلوني من عربية لعربية أخرى بعد الخطف وتحركنا حوالي 4 ساعات ".

وتابع زياد البحيري: "المكان الذي كنت مخطوف فيه كان عمارة على الطوب الاحمر وسط ارض زراعية ولا يوجد بجوارنا مباني".

وأكمل زياد البحيري:" الخاطفين كانوا بيقولولي انت مش هتمشي من هنا إلا لما ابوك يجيب الفلوس وكانوا بيهددوني " مضيفا:" وسمعت صوت خبط كبير وتفاجأت بدخول الشرطة وفرحت جدا لما شفت الشرطة".



