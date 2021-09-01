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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها.. صور

ليلي زاهر
ليلي زاهر

احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعيد ميلادها الـ18، مع أصدقائها؛ وذلك عبر “ستوري” حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت ليلى، صورا وفيديوهات من الاحتفال بعيد ميلادها، وزينت تورتة الاحتفال برقم 18 إشارة إلى عدد سنوات عمرها.


وتصدرت الفنانة ليلى أحمد زاهر تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.

 

واحتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر ، أمس الأول، الإثنين، الموافق 30 أغسطس، بعيد ميلادها.
 

وتتميز الفنانة ليلى أحمد زاهر ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها خلال الفترة الماضية.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .

 

مجموعة من الصور لـ ليلى أحمد زاهر

هنأ الفنان احمد زاهر، ابنته ليلى بـ عيد ميلادها، ونشر عدة صور وفيديوهات له معها عبر حسابه على إنستجرام. 
 
وكتب احمد زاهر " ليلي .. احلي و اجمل و اغلي اسم في الوجود .. ليلي اكتر اسم اتذكر في الشعر العربي ، اكتر اسم اتغناله بكل لغات العالم اكتر اسم مميز و بالذات عندي انا , اسم امي و اسم بنتي القمر كل سنه وانتي طيبه يا اجمل و احلي و احن و اطيب والذ ليلي في الدنيا بحبك حب  مش هاقدر اوصفه ربنا يخليكي ليا و يوفقك في حياتك وتبقي سعيده و مبسوطه و تفضلي ناجحه و مكسره الدنيا اكتر مانتي مكسراها و تفضل ضحكتك الجميله علي وشك اللي مهما كنت مخنوق او متضايق بنسي كل حاجه لما بشوفها عقبال مليون سنه يا حبيبتي بحبك يا لولي ". 
 
وشاركت ليلى أحمد زاهر ، متابعيها على تطبيق انستجرام مجموعة من الصور لها ، أثناء غنائها ورقصها أمام الأهرامات في الحفل الذي أقامته مدرستها للاحتفال بتخرج عدد من الدفعات.


وتخرجت ليلى أحمد زاهر ، برفقة شقيقتها ملك، وبحضور والدتها هدى ووالدها الفنان أحمد زاهر الذي شارك مجموعة من الصور لابنته على حسابه بتطبيق انستجرام، وحرص على تهنئتهما بهذه المناسبة.


وعلق أحمد زاهر على الصور قائلا: "بناتي اتخرجوا النهاردة.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها.. مشاعر كتير متلخبطة فرح و سعادة وفخر وخوف علي بكره ودموع مهو احنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه.. أحاسيس كتيرة ومع بعض مره واحدة".

واستطرد أحمد زاهر قائلا: "بس بجد كنت طاير من الفرح الحمد لله والشكر لله علي كل السعادة اللي كنت فيها الحمدلله علي تخرج ملك وليلي وعقبال منى ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم.. ملك وليلي بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها".

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IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠١٥٥٥٧
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IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠١٥٦٢٥
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155825-d6b58379-663c-491e-a14a-8620d4ec0af3 (1)
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109124-aea8e06f-2737-4d2c-af22-da0e8443d84c (1)
109124-aea8e06f-2737-4d2c-af22-da0e8443d84c
109124-aea8e06f-2737-4d2c-af22-da0e8443d84c
IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠١٥٣٥٧
IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠١٥٣٥٧
155825-d6b58379-663c-491e-a14a-8620d4ec0af3
155825-d6b58379-663c-491e-a14a-8620d4ec0af3
الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر احتفال فى عيد ميلادها تورتة الفنان أحمد زاهر حسابها الشخصي جمهورها

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