حميد أحداد يوجه رسالة وداع للزمالك وجماهيره قبل انتقاله إلى الرجاء المغربي

وجه حميد أحداد، مهاجم نادي الزمالك، رسالة، إلى جماهير النادي، وذلك بعد انضمامه لصفوف الرجاء المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكتب عبر حسابه علي "انستجرام:"أتقدم لكل مكونات نادي الزمالك المصري جمهورا وأطقما إدارية وتقنية وطبية بكامل تحياتي وتشكراتي على حسن تعاملهم وجميل ضيافتهم وكرمهم المعهود في شعب مصر المحب لكرة القدم".



وتابع "لقد استمتعت بكل دقيقة قضيتها بنادي الزمالك وأنا محاط بدعم وحب ومساندة كل من أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي المحترمين وأصدقائي اللاعبين ممن جمعتني معهم لحظات جميلة سجلت في سجلي الكروي، وكذا جماهير نادي الزمالك الأوفياء التي تشهد مدرجات ستاد الزمالك على كفاحهم وعشقهم المنقطع النظير للنادي.



واختتم "تجربة كانت ممتعة ولن تنسى، أتمنى التوفيق والنجاح لكل أحبابي بمصر، شكرا لكم من القلب. @zscofficial".

وسبق لأحداد اللعب لصفوف الرجاء المغربي مُعارًا من الزمالك الموسم الماضي، حيث سجل 9 أهداف وصنع 3 مثلها في 30 مباراة.