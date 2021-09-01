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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على البحر.. الراقصة لورديانا تظهر بإطلالة تبرز أنوثتها

لورديانا
لورديانا

نشرت لورديانا الراقصة البرازيلية، مقطع فيديو جديداً لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،حيث تقضي إجازتها في إحدى المدن الساحلية.


وظهرت الراقصة لورديانا؛ بإطلالة جريئة خلال الإجازة الصيفية وخطفت الأنظار مرتدية “مايوه بكيني” ؛ وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة.


من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنه المكان المناسب. 

وأضافت لورديانا خلال حوار على قناة الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.


 ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.


وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".

IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠٢٣٠٠٧
IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠٢٣٠٠٧
IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠٢٣٠١٧
IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠٢٣٠١٧
IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠٢٣٠٠١
IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠٢٣٠٠١
IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠٢٢٩٥٠
IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠٢٢٩٥٠
IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠٢٢٤٠٠
IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠٢٢٤٠٠

https://www.instagram.com/reel/CTQaXp4KubE/?utm_medium=copy_link

الراقصة البرازيلية لورديانا اطلاله جريئه علي شاطئ البحر تبرز انوثتها الأجازة

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