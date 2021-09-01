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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء.. الأرصاد تكشف توقعاتها

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 36 25
طنطا 35 25
شبين الكوم 35 26
دمنهور 34 25
بلطيم 32 24
مطروح 31 24
السلوم 31 22
سيوة 38 21
بورسعيد 32 27
دمياط 32 25
الزقازيق 35 26
المنصورة 35 25
الاسماعيلية 36 24
السويس 35 25
العريش 32 25
رفح 31 24
رأس سدر 37 26
نخل 35 17
نويبع 40 29
طابا 36 25
كاترين 36 19
الطور 36 27
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 36 26
بني سويف 36 25
المنيا 36 24
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 41 26
الأقصر 43 26
أسوان 43 29
ادفو 43 27
أبوسمبل 45 26
الوادي الجديد 42 27
شلاتين 41 28
ابو رماد 40 28
حلايب 38 27
رأس حدربة 36 26


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 42 30
المدينة 45 31
الرياض 44 30
المنامة 40 33
أبوظبي 42 30
الدوحة 41 33
الكويت 45 30
دمشق 39 17
بيروت 30 28
عمان 34 21
القدس 30 22
غزة 32 25
بغداد 46 27
مسقط 31 29
صنعاء 27 16
الخرطوم 38 29
طرابلس 34 27
تونس 34 25
الجزائر 27 25
الرباط 25 19

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 33 17
اسطنبول 29 20
إسلام آباد 32 22
نيودلهى 29 26
جاكرتا 31 25
بكين 28 20
كوالالمبور 31 23
طوكيو 26 22
أثينا 31 21
روما 30 17
باريس 22 13
مدريد 28 18
برلين 21 12
لندن 19 13
مونتريال 26 15
موسكو 18 10
نيويورك 27 20
واشنطن 28 21
نواكشوط 34 28
أديس أبابا 20 13
 

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