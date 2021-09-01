شاهد.. حنان مطاوع تبرز أناقتها بإطلالة كاجوال عصرية

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتستعرض أناقتها بإطلالة أبرزت جمالها.



وظهرت حنان مطاوع ببنطال باللون الأسود، ونسقت عليها توب أبيض ذا أكمام؛ مما عكس رشاقتها وقوامها الممشوق، ولم تتكلف في وضع المكياج، لتظهر بملامحها الطبيعية الهادئة، حيث اكتفت بوضع أحمر شفاة باللون البني.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت حنان مطاوع تسريحة شعر مميزة تتناسب مع اطلالتها، حيث تركت خصلات شعرها البنية القصيرة منسدلة على كتفيها بشكل ويف أنيق وعلقت قائلة "الحب الصيف"



يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع كانت في موسم رمضان المنقضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.