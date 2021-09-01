علي متن مركب.. إطلالة رومانسية لـ درة مع زوجها في أحدث ظهور

تألقت النجمة درة، بإطلالة رومانسية أنيقة، رفقة زوجها، رجل الأعمال هاني سعد، في أحدث ظهور لهما عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت درة رفقة زوجها علي متن مركب في عرض البحر مرتدية فستانا قصيرا باللون الاصفر، وبه كرانيش، وواسع من الأسفل، ونسقت معه حذاءً رياضيا باللون الأبيض وشنطة بنفس اللون.



وارتدى زوجها تى شيرت باللون الرمادي، وبنطال أسود وحذاء رياضي، ونسق معهم نظارة باللون الرمادي وساعة.



يذكر أن درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.



وشاركت درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.



ونفت النجمة التونسية درة الأخبار التي تم تداولها حول حملها من زوجها هاني سعد، مشيرة إلى أنه أمر خاص جدا ولا يحق لأحد التكهن به أو التدخل فيه.