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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبري تبهر متابعيها من داخل سيارتها.. شاهد

عبير صبري
عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبرى مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت عبير صبرى من داخل سيارتها، بـ إطلالة صيفية جذابة، مع وضعها مكياج هادئ ، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها .


جدير بالذكر، أن الفنانة عبير صبرى شاركت فى مسلسل "موسى"، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى 2021 على قناة "دى إم سى" الفضائية.


مسلسل "موسى"، بطولة النجوم "محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبدالرسول، وأمير صلاح الدين" .. من إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.
 

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IMG_٢٠٢١٠٩٠١_٠٥٣٠٥٨
الفنانة عبير صبري من داخل سيارتها تبهر متابعيها إطلالة صيفية مسلسل موسى

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