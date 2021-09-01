إسرائيل تعلن توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة

أعلنت إسرائيل، تقديم مجموعة من التسهيلات لسكان قطاع غزة؛ وذلك بعد تقييم الأوضاع الأمنية، وبإقرار المستوى السياسي الإسرائيلي، بينها “توسيع مساحة الصيد البحري في القطاع”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "في ختام تقييم للأوضاع الأمنية وبمصادقة المستوى السياسي.. تقرر توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 15 ميلًا بحريًا وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع".

وأضاف البيان الإسرائيلي، أنه ستتم "زيادة حصة التجار الغزيين للمرور عبر معبر بيت حانون" إيريز" بخمسة آلاف تاجر إضافي.. ليصل المجموع الكلي إلى 7000 تاجر، على أن يتم إصدار التصاريح فقط لمن تلقى تطعيم كورونا أو تعافى من الفيروس".

كما أعلنت إسرائيل عن زيادة حصة المياه لقطاع غزة بكمية 5 ملايين متر مكعب.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن "هذه الخطوات مشروطة بمواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمد .. حيث سيتم بحث توسيعها وفقا لتقييم الوضع".

ويوم أمس، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إسرائيل لن تتردد في خوض معركة جديدة اذا لم يستمر الهدوء على حدود قطاع غزة.