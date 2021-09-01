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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة مرور الجيزة.. كثافات مرتفعة بـ شارعي الهرم وفيصل

شارع الهرم - أرشيفية
شارع الهرم - أرشيفية

ينشر موقع صدى البلد حالة مرور السيارات في شوارع وميادين الجيزة اليوم الأربعاء.

ويشهد كورنيش النيل في الجيزة، كثافات مرورية مرتفعة، حيث ترتفع حركة مرور السيارات بمناطق الوراق وإمبابة في القادم من الطريق الدائري باتجاه الدقي، كذلك ترتفع حركة مرور السيارات على مناطق العجوزة، مع بطء في حركة مرور السيارات على شارع النيل السياحي، وبطء الحركة في شارع البحر الأعظم.

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كما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية مرتفعة من مناطق الطالبية وحتى مناطق كوبري الجيزة، كذلك ترتفع حركة مرور السيارات في شارع فيصل من مناطق الطالبية وحتى كوبري فيصل، مع استقرار حركة المرور في شارع ترسا و العروبة بالهرم.

ويشهد ميدان الجيزة وشارع مراد بطء في حركة مرور السيارات، مع ظهور كثافات مرورية مرتفعة على محور صفط اللبن في القادم من الطريق الدائري باتجاه مناطق جامعة القاهرة، وكثافات مرورية مرتفعة بمحيط جامعة القاهرة بشارع السودان وشارع أحمد زويل والبوابة الرئيسية للجامعة.

وتستقر حركة مرور السيارات بمناطق شارع التحرير في الدقي من منطقة البحوث وحتى كوبري الجلاء في الاتجاهين.

وترتفع الكثافات المرورية على كوبري 6 أكتوبر في القادم من شارع البطل أحمد عبدالعزيز باتجاه مناطق القاهرة، مع استقرار حركة مرور السيارات بالاتجاه الآخر.

ويشهد شارع البطل أحمد عبدالعزيز بالمهندسين بطء في حركة مرور السيارات، مع استقرار الحالة العامة في شارع جامعة الدول العربية وظهور بطء في الحركة بشارع أحمد عرابي.

ويشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية مرتفعة في القادم من الطريق الدائري وحتى مناطق سفنكس، مع ارتفاع حركة مرور السيارات على كوبري 15 مايو أعلى مناطق مسرح البالون باتجاه مناطق القاهرة.

وتشهد مناطق المنيب إرتفاع في أحجام السيارات، مع استقرار حركة المرور بمناطق طريق أسوان الزراعي الغربي.

مرور الجيزة: يحظر الانتظار في الممنوع 

ونشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، خدمات مرورية على كافة الشوارع والميادين لسحب الكثافات المرورية وتسيير حركة مرور السيارات.

كما انتشرت أوناش المرور والخدمات المرورية لمنع انتظار السيارات في الأماكن الحيوية والهامة، لمنع ظهور التكدسات المرورية الناجمة عن الانتظار في الممنوع.

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