عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة الرئيس.. تنفيذ قوافل سكانية شاملة للقرى الأكثر احتياجا في البحيرة

قوافل سكانية شاملة
قوافل سكانية شاملة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة وبقري مبادرة " حياة كريمة " للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وكذا تفعيل دور اللجان السكانية بالمراكز.

محافظ البحيرة: تم تغيير أسماء شارعي حسن البنا ويوسف القرضاوي

تنفيذ قوافل سكانية شاملة 

في نفس السياق نظمت الوحدات المحلية لمركزي كفر الدوار و دمنهور، بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة، عدد ٢ قافلة سكانية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت شعار " الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية " ، أحدهما بقرية المختار التابعة لقرية الحاجر بكفر الدوار وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:- 

-  توقيع الكشف الطبي على ٣٩٠ حالة ( ١٠٥ باطنة - ١٣٥ اطفال - ١٥ رمد -  ٣٠ جلدية - ٧٠ انف واذن -

٥ مخ و اعصاب - ٣٥ نساء  -  ٣٥سونار - ١٥ لوب).

- صرف ٩٠٠ عبوة دواء بين شراب مضاد حيوى ومراهم وكريمات وخافض للحرارة.

- تدريب الأطفال على بعض التمرينات مع توعيتهم  بأهمية ممارسة الرياضة.

- تلوين رسومات للاطفال مع تنظيم مسابقة وتوزيع جوائز للمتميزين وكذا تشجيع الأطفال على القراءة وتعريفهم بمدى أهميتها.

- تحصين ٥٠٠ رأس من الأغنام.

- تم استكتاب ٣٠ من أهالي القرية.

- توزيع 60 أنبوبة غاز على الأهالي بسعر المصنع

و توفير سيارة مواد غذائية بأسعار مخفضة.

- حصر عدد يتجاوز 350 مواطن لتسجيلهم في موقع وزارة  الصحة للحصول على لقاح كورونا.

 

- كما تم تنظيم قافلة مماثلة بوحدة الشروق التابعة لمجلس قرية إفلاقة بدمنهور  تم خلالها:- 

- توقيع الكشف علي  ١٤٥ باطنة - ١١٠ أطفال  - ٣٠ وسائل تنظيم الأسرة.

- تجريع ٢٠٠ رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية

ورش ٢٠٠ أغنام و١٢ أبقار و٨ جاموس.

- في قطاع التموين تم الرد على استفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية وكذلك توفير عربية سلع تموينية بأسعار مخفضة بجانب توفير سيارة بيع أنابيب البوتاجاز المدعمة بسعر المصنع تم بيع ١٠٠ أسطوانة. 

قوافل سكانية شاملة ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة محافظ البحيرة البحيرة كفر الدوار دمنهور

ترشيحاتنا

جمال الحاجي: غياب النني ومحمد صلاح لن يؤثر على منتخب مصر أمام انجولا

تعليم الجيزة تجهز 30 لجنة لـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

بسبب الفستان .. عروس في ورطة بعد حفل زفافها

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل

تتفوق على أبل وشاومي.. هونر تصبح ثالث أكبر صانع للهواتف الذكية في الصين

8 خدمات تموين إلكترونية احصل عليها وأنت في بيتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استياء داخل منتخب مصر بسبب تهرب مصطفى محمد قبل مواجهة أنجولا

صداع فى رأس البدري .. 5 لاعبين يعمقون جراح المنتخب قبل مواجهة أنجولا

طارق شوقي : طلاب 4 ابتدائي في العام الدراسي الجديد سيستفيدون من تطوير التعليم

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

بدءا من اليوم.. البترول تحذر المواطنين بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر سبتمبر|تفاصيل

كاف يؤجل كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ليس مصرياً.. ميدو يكشف عن بديل مدرب فريق الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديوجراف.. أخطر من كورونا.. تفشي فيروس جديد مجهول في الهند

فيديوجراف.. ضبط سائق قتل شخصين ودهس 5 مواطنين بالموسكي

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ