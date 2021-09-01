ضمن مبادرة الرئيس.. تنفيذ قوافل سكانية شاملة للقرى الأكثر احتياجا في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة وبقري مبادرة " حياة كريمة " للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وكذا تفعيل دور اللجان السكانية بالمراكز.

تنفيذ قوافل سكانية شاملة

في نفس السياق نظمت الوحدات المحلية لمركزي كفر الدوار و دمنهور، بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة، عدد ٢ قافلة سكانية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت شعار " الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية " ، أحدهما بقرية المختار التابعة لقرية الحاجر بكفر الدوار وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:-

- توقيع الكشف الطبي على ٣٩٠ حالة ( ١٠٥ باطنة - ١٣٥ اطفال - ١٥ رمد - ٣٠ جلدية - ٧٠ انف واذن -

٥ مخ و اعصاب - ٣٥ نساء - ٣٥سونار - ١٥ لوب).

- صرف ٩٠٠ عبوة دواء بين شراب مضاد حيوى ومراهم وكريمات وخافض للحرارة.

- تدريب الأطفال على بعض التمرينات مع توعيتهم بأهمية ممارسة الرياضة.

- تلوين رسومات للاطفال مع تنظيم مسابقة وتوزيع جوائز للمتميزين وكذا تشجيع الأطفال على القراءة وتعريفهم بمدى أهميتها.

- تحصين ٥٠٠ رأس من الأغنام.

- تم استكتاب ٣٠ من أهالي القرية.

- توزيع 60 أنبوبة غاز على الأهالي بسعر المصنع

و توفير سيارة مواد غذائية بأسعار مخفضة.

- حصر عدد يتجاوز 350 مواطن لتسجيلهم في موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا.

- كما تم تنظيم قافلة مماثلة بوحدة الشروق التابعة لمجلس قرية إفلاقة بدمنهور تم خلالها:-

- توقيع الكشف علي ١٤٥ باطنة - ١١٠ أطفال - ٣٠ وسائل تنظيم الأسرة.

- تجريع ٢٠٠ رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية

ورش ٢٠٠ أغنام و١٢ أبقار و٨ جاموس.

- في قطاع التموين تم الرد على استفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية وكذلك توفير عربية سلع تموينية بأسعار مخفضة بجانب توفير سيارة بيع أنابيب البوتاجاز المدعمة بسعر المصنع تم بيع ١٠٠ أسطوانة.