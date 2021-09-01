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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط شخص يتاجر فى النقد الأجنبى بالغربية

صدى البلد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قيام (صاحب "سوبر ماركت" ، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون  بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق بين أجهزة وزارة الداخلية "قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية" تمكنت أجهزة الداخلية من ضبط المتهم بالمحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية).  

بمواجهته أمام أجهزة وزارة الداخلية أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

الداخلية اخبار الحوادث صاحب سوبر ماركت مديرية امن الغربية جرائم الأموال العامة

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