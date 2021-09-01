مصرع طفلة غرقا في مصرف بسوهاج

لقيت طفلة في منتصف العقد الأول من العُمر، مصرعها غرقًا بمصرف مياه أمام منزلها بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، حيث كانت تلهو بجانب المصرف المائي ثم انزلقت قداماها به.

تلقت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج إشارة من مستشفى العسيرات المركزي، مفاده وصول الطفلة (منه. أ. ف - 4 سنوات - وتقيم بدائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء غرق.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها المدعو (أحمد. ف. م - 33 عامًا - كهربائي - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء لهو نجلته المذكورة أمام المنزل، انزلقت قدماها وسقطت بمصرف المياه المجاور لمنزلهم، ما أدى لغرقها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود أي إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.