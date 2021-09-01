تعرف على المهن المستقبلية الجديد.. والتكنولوجيا ستقضي على مهنة هؤلاء

يتطور العالم وتتطور معه التكنولوجيا، والتي تؤثر بدورها على المهن الحالية، فتظهر وظائف جديدة، وتختفي أخرى، ومع ظهور مهن جديدة لا يعمل بها أحد، نسعى جميعًا لتأهيل أنفسنا لها، فالعثور على وظائف شاعرة في وقتنا الحالي أصبح بالأمر الصعب، خاصة بعد ظاهرة انتشار مرض الكورونا الذي أحتاج العالم مؤخرًا.

فمنذ عدة سنوات، تحدث الكثيرون عن التقنيات الحديثة وبدء تحول العالم جذريًا منذ العام الماضي 2020، وفي ظل الثورة التكنولوجية التي نعيشها ظهرت العديد من التوقعات المثيرة للاهتمام لكيفية تأثر حياتنا بفعل التغيرات المحيطة والقادمة.

مهن يزداد الطلب عليها

1- مطورو البرمجيات

2- العاملون في مجال التسويق.

3- صانعو المحتوى.

4- "مدرس أونلاين".

5-مدربين.

6- محلل البيانات.

7- مدير مجتمع مؤسسي

8-مهندس

9- أمان المعلومات

10- أطباء

11-مبتكرين

12- موظف مبيعات

13- أخصائي الطاقات البديلة والمتجددة

14- مدير مالي

15- مسئول ترافيك ممول

16- اخصائي سوشيال ميديا

17- مطور ويب

18- أخصائي مجال UX Design

المهن المستقبلين للبنات

الفتيات تعمل اليوم في جميع المهن، لكن هناك مهن أفضل من غيرها لهن، ومن هذه المهن والمطلوبة مستقبلاً: " إدارة الأعمال، وظائف الاعمال التكنولوجية ، الطب والصيدلة، التدريس، وإدارة العلاقات العامة، استشاري نفسي، مصممة ديكور، مجال الإعلام.

مهن مستقبلية جديدة

وفق التطور التكنولوجي الكبير من المتوقع استحداث مهن جديدة متنوعة أن يكون منها: " محامي تكنولوجيا المعلومات، عمال سلسلة التوريد، مهندس البيولوجيا الاصطناعية، صمم الواقع الافتراضي، محلل نظم الكمبيوتر، فني بناء ذكي، بلوكشين المطور، فني طباعة #D ، طيار طائرة بدون طيار مدني أو تجاري، أخصائي إزالة الرقمية ، مستشار إعادة تأهيل رقمي، محلل أمن تكنولوجيا المعلومات، منشئ رقمي، فني طاقة".

حددت شركات الوظائف العالمية الوظائف المذكورة بالأعلى وفقًا لتوقعتاها للوظائف المطلوبة عام 2025، والتي سيكون الطلب عليها بشكل كبيرة في ظل التطورات الراهنة في سوق العمل.

وظائف ستختفي في المستقبل

مع التقدم وظهور مهن جديدة، من المتوقع أيضًا أن تختفي بعض المهن، ومنها :

- عمال النظافة، حيث من المتوقع استبدالهم بالروبوت.

- المحاسب، حيث سيكون الاعتماد الكلي على الكمبيوتر.

وكذللك الأمر بالنسبة للسائقين، والعاملين بالزراعة، والمترجمين.