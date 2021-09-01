العدل تطلق خدمات التوثيق الإلكتروني في 3 محافظات جديدة

أعلنت وزارة العدل عن تطبيق خدمات التوثيق للمواطنين وخدمة أرغب في عمل توكيل في ثلاث محافظات جديدة هي “شمال سيناء، وجنوب سيناء، والسويس”؛ ليصل العدد إلى 26 محافظة، وذلك اعتباراً من صباح الغد الخميس.

وقالت الوزارة إنه سيتم الانتهاء من تغطية محافظة مرسى مطروح خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأكدت وزارة العدل أن إطلاق الخدمة يأتي تماشياً مع سياسة الدولة الخاصة بميكنة الخدمات المقدمة للجمهور، وما توليه وزارة العدل من أهمية لتطوير الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.

وأشارت إلى أنه سبق إطلاق خدمات التوثيق عبر منصة مصر الرقمية وتطبيق أرغب في عمل توكيل عبر الهواتف المحمولة في ٢٣ محافظة بإجمالي خدمات ١٤ خدمة منها :

توكيل عام.

توكيل عام في الأمور الزوجية.

توكيل قضايا.

معاملاتي.

الإقرارات.