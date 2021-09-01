عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أساليب تكنولوجية حديثة لتتبع المجرمين .. الداخلية تحل لغز جرائم النصب على عملاء البنوك .. المتهمون ينتحلون صفة موظفين بالجهات المصرفية للإيقاع بضحاياهم

جرائم الانترنت
جرائم الانترنت

السطو على أموال عملاء البنوك .. طرق احتيالية جديدة لجأت إليها العناصر الإجرامية للنصب على المواطنين من خلال الاستيلاء على أموالهم المودعة بحساباتهم فى البنوك.

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية لهم بالمرصاد، فبعد تزايد جرائم الإنترنت والاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنوك، شكلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فرق عمل على أعلى مستوى مستخدمين إحدى الوسائل التكنولوجية لكشف لغز تلك الجرائم، خاصة من اتخاذ المجرمين الحيطة والحذر فى التعامل مع الضحايا والتخفى من الكاميرات أثناء سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلى.

 

5 نصابين استولوا على أموال عملاء البنوك بزعم أنهم موظفو خدمة عملاء

 
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط خمسة من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق إحتيالية والاستيلاء على أموالهم.


تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله عددا من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.

 

وبالعرض على اللواء علاء عبد المعطي مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وتم وضع خطة بحث لضبط مرتكبي تلك الوقائع تحت إشراف اللواء سعيد شوقي نائب المدير العام .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود  العميد سمير البابلي مدير إدارة الجرائم المصرفية والعقيد شريف ابو المعالي والعقيد احمد عبد البديع والمقدم وائل عز الدين إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق إحتيالية، عن طريق قيامهم بالاتصال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات (موظفى خدمة عملاء لشركات المحمول وايهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية- موظفى خدمة عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم- موظفى عدة جهات حكومية وايهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس "كورونا").

 

وتمكنوا من خلال ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكتروني بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها، والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.


عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "الجيزة- قنا- المنيا" والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم ضبط (5) من المتهمين وبحوزتهم (11 هاتف محمول- 35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه - جهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم فى عمليات الدفع الإلكتروني- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول "جديدة" و3 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم"- بطاقة دفع إلكتروني- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم"- 11 هاتف محمول المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).
بفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.. بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وما أسفر عنه الفحص والتحري.


وتمكنت الإدارة من تحديد(40) واقعة بالأسلوب الإجرامى المشار إليه تمكن المتهمين من خلاله الإستيلاء على مبلغ تجاوز (500) ألف جنيه مصرى خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم وجار استدعاء المجني عليهم.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

 

مبروك كسبت جائزة .. حيلة عصابة للنصب على عملاء البنوك 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تبلغ لقسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بتعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب بقيام مجهول بالاتصال بهم والإدعاء بعمله بأحد البنوك واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى والتحصل منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية واستغلال تلك البيانات فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقل من مثيلاتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة فى تلك البلاغات إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى (تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم .. وبحوزة أحدهم (هاتف محمول، 7 شرائح هاتف محمول "تستخدم فى إرتكاب الوقائع").. و بمواجهتهم إعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى وأنهم قاموا بإرتكاب عدد من الوقائع.. وبتطوير مناقشتهم أضافوا بقيامهم بشراء قطع أراضى وعقارات من متحصلات وقائع النصب وإيداع باقى المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك.

أمكن التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب وإستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز (مليونا جنيه).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وزارة الداخلية تكنولوجيا البنوك تشكيل عصابى شركات المحمول عملاء البنوك الأجهزة الامنية جرائم النصب ماكينات الصراف الالى

ترشيحاتنا

كل ما تود معرفته عن نظام الساعات المعتمدة الجديد بالجامعات.. فيديو

أخبار التوك شو.. مستشار الرئيس للصحة يعلن دخول البلاد فى الموجة الرابعة لـ كورونا وطفل المحلة يروي اللحظات المؤلمة بعد اختطافه

البيت الأبيض: نعمل على استقبال 50 ألف لاجئ أفغاني في قواعد عسكرية

سفير كوريا الجنوبية: أحب مصر وأعزف الأغاني المصرية على الساكسيفون

البطل أحمد الجندي:شرف لي إمضاء الرئيس على تي شيرت مشاركتي بأولمبياد طوكيو

هيونداي ترفع أسعار طراز توسان موديل 2022 في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. رمضان صبحي يتوجه إلى المستشفى بعد مباراة مصر وأنجولا

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

الرقابة على المصنفات الفنية تحرر محضر آداب ضد حسن شاكوش 

أخبار الأهلي|الأحمر يتأهل للنهائي .. تعليق مثير من حسام حسن المنضم حديثا

خاص.. ليفربول يكشف: هل يلعب محمد صلاح مع مصر أمام الجابون؟

سقوط دجال ينصب على المواطنين عبر فيسبوك

سبب خروج عمر جابر من قائمة مصر أمام أنجولا في تصفيات المونديال

سلطات تركيا وقبرص تتأهب لـ بقعة نفطية بـ حجم نيويورك تسبح بالبحر المتوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

خناقة شوارع.. ألفاظ بذيئة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ