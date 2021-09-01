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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نهال طايل تعرض لقطات للسيارة لحظة خطف طفل المحلة بـ خط السير| فيديو

الإعلامية نهال طايل
الإعلامية نهال طايل

قالت الإعلامية نهال طايل، إن رجال وزارة الداخلية قاموا بـ مجهود كبير في إعادة الطفل زياد الذى اختطف من أمام منزله بالمحلة الكبرى.

وأضافت الإعلامية نهال طايل، خلال تقديمها برنامج «تفاصيل»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد 2»، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر فى أمان، ورجال الداخلية أسعدوا جميع المصريين بعودة الطفل لـ أسرته فى أقل من 24 ساعة.


وأشارت الإعلامية نهال طايل،  إلى أنها ستستعرض اليوم خلال الحلقة القصة الكاملة لـ خطف الطفل، خط سير السيارة التي خطفت الطفل.


وأوضحت الإعلامية نهال طايل، أن المتهمين فى القضية وضعوا الطفل فى مخزن، وكانوا يعطون له الطعام، و يهددونه بالسلاح، وذلك من اجل الحصول على 2 مليون جنيه من أسرته كفدية.


«النيابةُ العامة» قد كلَّفت الشرطةَ بتحري الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحينِ ناريينِ آليينِ وذخائر. 
 

واستمعت «النيابة العامة» لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات «النيابة العامة» وأمر النائب العام بحبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات.

نهال طايل الداخلية وزارة الداخلية الطفل زياد السلاح

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