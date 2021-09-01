رونالدو يتسلم جائزة هداف يورو 2020

تسلم كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، جائزة هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” وذلك قبل مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام إيرلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم “ قطر 2022”.

وقبل انطلاق مباراة البرتغال أمام إيرلندا، تسلم رونالدو الجائزة وسط احتفاء زملائه والجمهور البرتغالي.

وكان رونالدو قد تُوج بجائزة هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بتسجيله 5 أهداف في المسابقة.

يذكر أن المنتخب البرتغالي ودع يورو 2020 من دور الـ 16 على يد نظيره البلجيكي بهدف نظيف سجله ثورجان هازارد.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو أتم انتقاله لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الثلاثاء، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.