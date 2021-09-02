فتح باب التقدم للالتماسات بكلية البنات جامعة عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم للالتماسات لجميع الفرق الي ظهرت نتائجها حتي الآن طالبات الفرق الرابعة وجميع الفرق التربوية والفرقة الأولى من يوم الأربعاء 1 سبتمبر حتى 7 سبتمبر ولن يلتفت للالتماسات التى ترد بعد هذه الفترة.



ومع بداية المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة يوم الاثنين 30 أغسطس 2021 استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بكلية البنات طلبة وطالبات الشهادة الثانوية، يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساءا

وقد قامت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات بجولة لمعامل التنسيق بالكلية للتأكد من حسن سير عملية التنسيق بها، والإلتزام باتباع الاجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي، وتوفر كل ما يلزم من كمامات ومطهرات، والقيام بعمليات التعقيم الدورية للمعامل حرصا على سلامة الجميع

كما أكدت على أن معامل التنسيق الإلكتروني بالكلية تعمل بكل طاقتها الاستيعابية منذ اليوم الأول وحتى نهاية مراحل التنسيق حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب

وكانت قد خصصت كلية البنات معملين حاسب آلي مجهزين بعدد (40) جهاز كمبيوتر متصلين بالانترنت، تحت اشراف فريق عمل متخصص لمساعدة الطلاب وذويهم فى تسجيل الرغبات وتقديم الاستشارات اللازمة والرد على كل الأسئلة والاستفسارات وتوفير جو هادئ ومناسب لأعمال التنسيق الإلكتروني بالكلية