تنسيق القبول بالجامعات 2021.. آداب حلوان تضم 18 قسما وتقبل 4000 طالب

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 110 ألاف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4/9/2021.

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

وشدد المتحدث الرسمى على أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، لأنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل وعلى الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء السبت المقبل الموافق 4/9/2021، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

تنسيق المرحلة الثانية



و يتوافد طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية على كلية الاداب باعتبارها من أبرز كليات المرحلة وبديلا لكلية الاعلام وكلية الألسن و كليات اللغات والترجمة و تمتعها بالعديد من الأقسام الفريدة و المختلفة .



اقسام كلية الاداب جامعة حلوان



وتضم كلية الآداب جامعة حلوان 18 قسمًا، من بينهم 7 أقسام للانتساب فقط .

والاقسام هي "اللغة العربية، اللغة العبرية، اللغات الشرقية، اللغة الايطالية، اللغة الانجليزية،اللغة الالمانية ، اللغة الاسبانية ، اللغة الصينية، اللغة الفرنسية، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، الاجتماع، علم النفس، الآثار والحضارة، المكتبات والمعلومات، علوم المسرح ، إعلام ،

وتضم بعض الأقسام تشعبا داخليا يضم أقسام أخرى مثل "قسم اللغات الشرقية" حيث يضم تشعبا داخليا فى الفرقة الثانية ويختار الطلاب من خلال التشعيب قسما من ثلاث "عبرى، فارسى، تركى وقسم الإعلام يضم" العلاقات العامة، الإذاعة والتليفزيون، الصحافة.



شروط القبول باقسام اداب حلوان

و يحدد كل عام تنسيقا داخليا لطلاب الثانوية العامة لاختيار القسم الخاص بهم فى الكلية حيث يتم المفاضلة بين الطلاب ببعض الأقسام بالمجموع الكلى و بعض الاقسام الاخرى بعمل مقابلة شخصية للطلاب ، و البعض الاخر بمجموع درجات اللغات ، وبعضهم يحدد القبول عن طريق درجة اللغة الاجنبية .

جامعة حلوان

الاعداد المقرر قبولها بآداب حلوان



وتقبل آداب حلوان كل عام حوالي ٤٠٠٠ طالب و طالبة ما بين طلاب الانتظام و الانتساب ويتم توزيعهم على الأقسام وفقا للتنسيق الداخلى لكل قسم وبنسب محددة بحد أقصى للأقسام التى تقبل طلاب الانتساب و الانتظام ٢٥٠ طالبا وطالبة انتظام و ٢٥٠ طالبا و طالبة انتساب .



أقسام تقبل طلاب الانتساب



وتشمل الاقسام التى تقبل طلاب الانتساب : الجغرفيا ، المكتبات و المعلومات ، التاريخ ، علم النفس ، الفلسفة ، الاجتماع ، اللغة الفرنسية ، اللغة العربية .

تنسيق المرحلة الثانية

قواعد كتابة رغبات تنسيق القبول بالجامعات

• يقوم الطالب بتحديد أسلوب الاختيار في تنسيق الثانوية العامة 2021 إما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو بالجامعات.

• يتم اختيار الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 للكلية أو المعهد الذي يرغب أن يلتحق بها وذلك من خلال قوائم التوزيع الجغرافي والذي يكون متدرج ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

• ويمكن في تنسيق الثانوية العامة 2021 تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات وذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته.

• لابد في تنسيق الثانوية العامة 2021 من اختيار الطالب الكليات في النطاق الجغرافي الأول وذلك قبل الاختيار في النطاق التالي له.

• يسمح للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 أن ينتقل بين تخصص وآخر وذلك بشرط أن يتم استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

• لابد من يقوم الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بمراجعة الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

• بعد الانتهاء من إدخال رغبات الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ويحصل على إيصال برقم محدد، ويتم تأريخه بتاريخ وساعة تقدمه.

• يسمح أيضا للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 حفظ نسخة من رغباته (Save As) وذلك علي حاسبه الشخصي حتى يمكنه أن يرجع إليها وقت الحاجة.

• إن قام الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بتعديل رغباته وذلك عدة مرات(وهذا متاح لهم) لابد من أن يعلم الطالب أن الحاسب سيقوم بحفظ أخر تعديل فقط ، أي يتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قام به.