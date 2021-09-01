مستشار وزير الآثار: مصر المقصد الأول في السياحة الثقافية

قال الدكتور خالد شريف، مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إنه يتم تطوير موقع الوزارة الرسمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ للتسهيل على شركات السياحة، والتعرف على الخدمات المقدمة.

وأضاف “شريف”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، أن موقع الترويج للسياحة المصرية يستهدف السائح الذي يبحث عن النشاط، مشيرا إلى الوزارة تخاطب السائحين من خلال الموقع.

مصر دولة نشطة

وتابع مستشار وزير السياحة والآثار، أن مصر دولة نشطة، وشعب له تنوع جغرافي كبير، والشباب هم الغالبية العظمي، منوها بأن مصر هي المقصد السياحي الأول للسياحة الثقافية.