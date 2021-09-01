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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة عباس: أشكر مروجي الشائعات لأنهم ذكروا الناس بي

الفنان أسامة عباس
الفنان أسامة عباس

علق الفنان أسامة عباس، على الشائعات التي نالت منه خلال الفترة الأخيرة، قائلا «أشكر مروجي الشائعات لأنهم ذكروا الناس بي رغم قراري بالتوقف عن العمل منذ سنتين».


وأضاف أسامة عباس، في مداخلة هاتفية بالإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أنه توقفت عن العمل الفني لأن ما يعرض عليه شيء صعب.


وأوضح  الفنان أسامة عباس، أنه عرض عليه أعمال ويقال له أنها من بطولة فنانين لا يعرفهم، وشعر أن الخطأ لديه ولأنه تخلف عن السياق، متابعا أنه توقفت عن قبول أعمال منذ سنين بسبب ضعف ما يتم عرضه.

فيما كشف الفنان أسامة عباس، حقيقة كتابته لـ تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي يطلب فيها المشاركة في أي عمل فني، لأنه بلا عمل.


وقال أسامة عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن "المذاع على قناة "الحدث اليوم": "سمعت عن تغريدة منتشرة على لساني بطلبي للعمل والمشاركة في أعمال فنية، وهذا أمر غير صحيح إطلاقا".

 

وتابع أسامة عباس: "لا علاقة لي بالسوشيال ميديا وبعرف المعلومات عنها من احفادي وسمعت إني قلت إنني لا أعمل وعايز اشتغل والحكاية دي محصلتش".

 

وأضاف أسامة عباس: "نقابة المهن التمثيلية ردت بالنيابة عني وأكدت أن ما حدث شائعة".

 

واختتم أسامة عباس: "آخر عمل فني لي كان في 2018 وسعيد بذلك بقول كفاية كده وأنا متواجد في الساحل الشمالي واستمتع بحياتي وولادي حواليا.. مشاركتي في أعمال فنية حاليا يتوقف على طبيعة وشكل العمل الفني الذي يعرض عليا".

أسامة عباس شريف عامر العمل الفني مروجي الشائعات منذ سنتين

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