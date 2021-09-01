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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل سيقاتل الجيش الأمريكي جنبا إلى جنب مع طالبان ضد داعش؟.. البنتاجون يجيب

أمريكا وطالبان
أمريكا وطالبان

قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم الأربعاء، إن الجيش الأمريكي قد ينسق مع حركة طالبان العمليات المستقبلية لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم داعش في أفغانستان.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال ميلي: "نحن لا نعرف ما هو مستقبل طالبان، لكن يمكنني أن أخبركم من تجربة شخصية أن هذه جماعة لا ترحم".

وأضاف: "وفي ما يتعلق بتعاملاتنا معهم في مطار كابول أو في العام الماضي أو في الحرب، فإننا نفعل ما يجب علينا فعله لتقليل المخاطر ولكن ليس ما نريد القيام به".

وحول وجود أي احتمال للتنسيق مع حركة طالبان ضد تنظيم داعش الإرهابي، قال: "هذا ممكن".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم، أنه سيجري جولة في دول الخليج الأسبوع المقبل، لسبب له علاقة بـ حركة طالبان.

ووفقا وكالة أسوشتيد برس الأمريكية، قال أوستن، أنه سيجري جولة إلى منطقة الخليج، لمناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية، وتوجه الشكر إلى الدول الخليجية على المساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

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وأضاف: "عملية الإجلاء من أفغانستان كانت خطيرة ولكننا أنجزناها على أفضل نحو ممكن".

وتابع "نشكر شركاءنا الذين قدموا مساعدات وتسهيلات ثمينة لعملية الإجلاء من أفغانستان، وأن محاسبة تنظيم داعش- خراسان على هجماته الأخيرة في أفغانستان مسألة وقت فحسب".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصلت مع حركة طالبان على نطاق ضيق للغاية.

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