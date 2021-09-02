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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل أكثر من 400 ألف سنة.. السعودية تكشف عن هجرة بشرية مكبرة من أفريقيا إلى أراضيها

البعثة
البعثة

أعلنت هيئة التراث السعودية عن اكتشافات أثرية حديثة شمال المملكة تُظهر وجود دلائل على هجرات بشرية مبكرة من قارة أفريقيا إلى الجزيرة العربية بدأت قبل نحو 400 ألف سنة، كأطول سجل حضاري للوجود البشري المبكر في الجزيرة العربية.

وبحسب احد المواقع، أوضحت الهيئة أن البعثة السعودية الدولية؛ التي شارك فيها اختصاصيون من هيئة التراث و«معهد ماكس بلانك» الألماني وجامعة الملك سعود وعدد من الجامعات والمراكز العالمية المتميزة، عثرت على بقايا أدوات حجرية وعظام حيوانية متحجرة، وجدت ضمن طبقات البحيرات الجافة في صحراء النفود، شمال غربي السعودية، حيث عُثر في موقع خل عميشان في أطراف منطقة تبوك على آثار تعود إلى نحو 400 ألف سنة، تشمل فؤوساً آشولية، تعدّ أقدم البقايا الأثرية المؤرخة في الجزيرة العربية.

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ونشرت مجلة «الطبيعة»؛ الأعلى شهرة عالمياً في مجال نشر الأبحاث العلمية المتعلقة بالآثار، دراسة تناولت تاريخ عدد من طبقات الرواسب للبحيرات القديمة في موقعي جبة وخل عميشان بالنفود الكبير، والتي تُمثل فترات مطيرة مرت بها الجزيرة العربية، كاشفة عن أن مراحل الوجود البشري المتعددة تميزت ببقايا أثرية تختلف سماتها وخصائصها في كل فترة من فتراتها، مما يشير إلى اختلاف هذه الجماعات بعضها عن بعض وظهور صناعات حجرية جديدة تبعاً للفترة الزمنية.

وأسهمت الدراسة في تحديد الفترات الزمنية ذات المناخ المعتدل والتي تمت خلالها هذه الهجرات، رغم غياب رواسب الطبقات الكهفية التي تحتفظ عادة بمثل هذه الدلالات الحضارية، وأظهرت وجود صناعات حجرية آشولية يعود عمرها إلى 200 ألف سنة، التي تعدّ حديثة نسبياً عن مثيلاتها في جنوب غربي آسيا، مما يدل على الخصوصية الحضارية للجزيرة العربية وتميزها بسمات ثقافية شكلتها الظروف البيئية والثقافية السائدة آنذاك، مؤكدة ارتباط هذه المواقع الأثرية بنشاطات صناعة الأدوات الحجرية، بدلاً من أنها تُمثل مواقع معيشية لإقامة الجماعات البشرية.

ويُعد موقع خل عميشان من المواقع الأثرية الفريدة على مستوى الجزيرة العربية، لاحتوائه على طبقات أثرية عدة تضم معلومات بيئية من فترات مختلفة. وضمت تلك الطبقة الأثرية المُبكرة فيه، التي تعود إلى نحو 400 ألف سنة، فؤوساً آشولية، وتضم الطبقة التي تعلوها فؤوساً حجرية تميزت بصغر حجمها، ويعود عمرها إلى نحو 300 ألف سنة مضت. وتعلوها أدوات حجرية غابت عنها الفؤوس وأظهرت أولى دلالات التقنية التصنيعية المعروفة بالليفلوازية، التي أرّخت إلى 200 ألف سنة مضت، وتلي ذلك، طبقتان أثريتان تم تأريخ أقدمهما إلى ما بين 125 - 75 ألف سنة مضت، والطبقة الأحدث إلى نحو 55 ألف سنة مضت؛ وتميزت الطبقتان بتقنية ليفلوازية مميزة.

واستمرت الحضارة الآشولية حتى الفترات الرطبة من أواخر عصر البلايستوسين الأوسط، التي عاصرتها تقنية الصناعة الليفلوازية في نهاية فترة الحضارة الآشولية، وتعد هذه الصناعات الحجرية فريدة في مزاياها التقنية ولا تشابه مثيلاتها في شرق البحر المتوسط. وقد أظهرت الدراسة أن الصناعة الليفلوازية في النفود الكبير أقرب في سماتها الحضارية إلى مثيلاتها في شرق أفريقيا.

السعودية بشرية إفريقيا العربية

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