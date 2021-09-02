فضيحة وحماقات.. طارق الشناوي يعلق على أزمة دكتوراه محمد رمضان

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمة دكتوراه محمد رمضان، قائلا: محمد رمضان لا يدرك متى يعتذر ومتى يتراجع عن أقواله الخاطئة، متابعا:" محمد رمضان بيحب يعلي على غيره".







وأضاف "الشناوي" خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: أن محمد رمضان ممثل موهوب لديه كاريزما النجم، متابعا: "محمد بيحب يبقى تريند ومبيهموش".



وأكمل: تصرفات محمد رمضان الغير عقلانية سبب أساسي في تعرضه للهجوم المستمر، متابعا: أزمة الدكتوراه الأخيرة فضيحة".

واستشهد بتصرفات محمد رمضان مع القبطان، قائلا:" لما اتحكم عليه في قضية القبطان هو طلع أتصور بالفلوس وهذا تصرف غير مقبول تماما".



وأكد على أن ما كل ما يرتكبه محمد رمضان حماقات.



