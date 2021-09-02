الساحر والبلياتشو يرسمان البهجة على وجوه أطفال الزمالك.. صور

وسط أجواء من الفرحة نظمت إدارة النشاط الاجتماعى في نادي الزمالك برئاسة الدكتور يحى حسن مدير النشاط الاجتماعى ونائب المدير التنفيذى، حفل اعياد ميلاد للأطفال داخل مقر نادى الزمالك وتحديدا داخل حديقة زكى عثمان.



وشهد الاحتفال فقرات ترفيهية متنوعة، من بيهم الساحر وعروض راقصة للعرائس ، بالإضافة إلى الكثير من المسابقات والغناء، مع توزيع هدايا رمزية، تفاعل معها الأطفال بشكل ملحوظ.

ويحرص نادي الزمالك شهريًّا على إقامة حفلات أعياد الميلاد التي تشهد عروضاً ترفيهية وفقرات غنائية للأطفال، وذلك في ظل اهتمام النادي بالجانب الاجتماعي والترفيهي للأعضاء.



وطالب عدد من أولياء الأمور من الأعضاء باستمرار تلك الحفلات والتى ترسم البهجة على وجوه الأطفال.



وحرصت إدارة النشاط الاجتماعى على توفير "تورتة" كبيرة مرسوم عليها علم الزمالك احتفالا بأعياد ميلاد الأطفال من مواليد شهر سبتمبر .



قال حسين السمري المدير التنفيذي للنادي ان النادي دائما يسعي لتوفير سبل الترفية في النادي وإسعاد الأطفال .

وأضاف أن ادارة النشاط الاجتماعي تحاول بإدخال كل ماهو جديد للاطفال لزرع حبهم في النادي منذ الصغر .

وقال الدكتور يحى حسن مدير النشاط الاجتماعى، أنه سعيد بنجاح الحفل، مؤكدا أن هناك عدد من الرحلات والحفلات الترفيهية للأطفال خلال شهري سبتمبر واكتوبر .





وأضاف حسن أن هدف الإدارة دائما هو إسعاد الأعضاء من الكبار والصغار وإقامة الحفلات بشكل لائق مميز يليق بأعضاء نادى الزمالك .



وأعرب عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم باهتمام النادي بأطفال وإقامة حفلات لهم وتوزيع الهدايا عليهم .

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