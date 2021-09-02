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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهمها غاز المتوسط| ٤ قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس أربعة قرارات جمهورية أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاءت كالتالى:

- القرار الجمهوري رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدي غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.

- القرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية طوخ، مركز نقادة بمحافظة قنا لاستخدامها كمنفعة عامة فى إقامة جلبانة للمسلمين عليها.

- القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق السويس السخنة- القطامية القديم بمحافظة السويس ،لاستخدامها فى الأغراض الصناعية.

- القرار الجمهورى رقم 349 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة لإقامة بعض الأنشطة عليها بناحيتى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ومركز إسنا بمحافظة الأقصر.

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الجريدة الرسمية السيسي

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