أهمها غاز المتوسط| ٤ قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس أربعة قرارات جمهورية أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاءت كالتالى:
- القرار الجمهوري رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدي غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.
- القرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية طوخ، مركز نقادة بمحافظة قنا لاستخدامها كمنفعة عامة فى إقامة جلبانة للمسلمين عليها.
- القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق السويس السخنة- القطامية القديم بمحافظة السويس ،لاستخدامها فى الأغراض الصناعية.
- القرار الجمهورى رقم 349 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة لإقامة بعض الأنشطة عليها بناحيتى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ومركز إسنا بمحافظة الأقصر.