حملة لإزالة الإشغالات ورفع 330 طن مخلفات ببنها فى القليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية حملة موسعة لإزالة الاشغالات وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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وقال المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها ان الحملة استهدفت رفع الاشغالات والتعديات علي الشوارع والأرصفة وأملاك الدولة ورفع الباعة الجائلين وتحرير محاضر فورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفين.



واشار عبدالستار الى ان إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية بمجلس المدينة قاما برفع المخلفات والاتربة والتراكمات بشوارع المدينة وتم رفع 330 طن مخلفات بالمقلب الوسيط ونقلها إلى المدفن الصحي بابوزعبل.



من ناحية اخرى قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لرفع التعديات والإشغالات بحى شرق شبرا الخيمة بناء على تكليف محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وحرصه واهتمامه بالملفات التى تمس حياه المواطنين والخاصة بالتصدى لجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصة ظاهرة الأشغالات والمخالفات والتعديات.

وشارك بالحملة اللواء مهندس هشام رفعت رئيس حى شرق والأجهزة التنفيذية وبمصاحبة شرطة المرافق بقيادة المقدم حسين الكيلاني اليوم الأربعاء للتصدى لظاهرة الاشغالات والتعديات والمخالفات والإعلانات والتند الغير مرخصة والمخالفة للقوانين واستغلال الأرصفة المخصصة للمارة مع استغلال أجزاء من الطريق العام والتى تخالف قوانين الإشغال وذلك بشارع 15 مايو.

وقال نائب محافظ القليوبية ان الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات وإزالة التعديات التى تعيق حركة المارة واستغلال مساحات دون الحصول على تراخيص ومخالفة لقوانين الإشغال وإزالة التعديات والإعلانات غير مرخصة والمخالفات للقوانين.

كما اسفرت الحملات عن إزالة 145 تندة و53 إعلان و5 غرزة شاى، ورفع 65 وصلة كهربائية وإزالة 35 أرصفه خرسانية وتحرير 28 محضر إشغال وإزالة 7 أكشاك غير مرخصة وإجلاء 110 بائع متجول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس حى شرق شبرا الخيمة إلى أن الحملات مستمرة للقضاء على ظاهرة الاشغالات والمخالفات والتعديات وإلزام الجميع بالقانون وأنه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم لحين عودة الانضباط، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظاً صحة وسلامه المواطنين.