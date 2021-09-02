ضبط عناصر إجرامية بالدقهلية لحيازتها أسلحة نارية غير مرخصة

شن قطاع الأمن العام حملة أمنية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وتمكن ضبط ( 5 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر البانجو – 2 هاتف محمول - ومبالغ مالية) .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية متجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة .