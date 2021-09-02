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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشه يشارك متابعيه صورة جديدة بعد هدف مباراة منتخب مصر وأنجولا

صدى البلد

نشر اللاعب محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي و منتخب مصر صورة جديدة عبر قصته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

و ظهر فى الصورة و هو يحتفل بالهدف الذي أحرزه فى الجولة الأولى من تصفيات كاس العالم.

يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب الجابون، الأحد المقبل، على ملعب فرانسيفيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتقام مباراة مصر ضد الجابون، في تمام التاسعة مساء “بتوقيت القاهرة” وتذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس 1”.

وفاز منتخب مصر بهدف نظيف على أنجولا، أمس، الأربعاء، في بداية مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام القادم، في لقاء احتضنه استاد الدفاع الجوي.

وتغادر بعثة منتخب مصر الأول، القاهرة، غدا الجمعة، متجهة إلى الجابون، على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض لقاء الجابون.

وجاء قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بسفر البعثة على متن طائرة خاصة خوفا من الإرهاق، وكذلك كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد  كوفيد 19.

ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب وسط أرسنال، أمام الجابون، بعد غيابهما أمام أنجولا، بسبب قيود كورونا.

يذكر أن منتخب الجابون، خسر أمام ليبيا، أمس الأربعاء، بهدف دون رد، في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم.

وتحوم الشكوك حول مشاركة رمضان صبحي، أمام الجابون، بسبب تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة أنجولا، أمس الأربعاء.

وسقط رمضان صبحي في تدخل مع لاعب أنجولا، وقام طبيب المنتخب بإجراء الإسعافات الأولية وأكمل اللاعب المباراة.

 

 

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