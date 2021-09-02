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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تحدد موعد تسيير رحلاتها إلى إسرائيل

البحرين تحدد موعد
البحرين تحدد موعد تسيير رحلاتها إلى إسرائيل

تبدأ شركة طيران الخليج البحرينية الشهر المقبل رحلاتها الجوية الأسبوعية إلى إسرائيل، حيث سيتم تسيير رحلات يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.

وضحت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، أن الشركة البحرينية سوف تبدأ تسيير رحلاتها إلى إسرائيل أسبوعيا، وذلك بعد وصول أول سفير بحريني إلى إسرائيل في أعقاب توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين منتصف سبتمبر من العام الماضي.

ووصل أول سفير لمملكة البحرين، خالد الجلاهمة، إلى تل أبيب الثلاثاء الماضي، ووصل على متن أول رحلة لخطوط طيران الخليج البحرينية إلى إسرائيل.

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ويعد السفير البحريني خامس سفير عربي معتمد في تل أبيب، بعد مصر والأردن والإمارات والمغرب، وقد مثل البحرين في مهام دبلوماسية عدة منها نائب السفير البحريني لدى واشنطن.

ومن المقرر أن يعقد الجلاهمة لقاءات عمل مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، كما سيقدم أوارق اعتماده الرسمية إلى الرئيس الإسرائيلي، يستحاق هرتسوع.

هذا ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، بزيارة رسمية إلى البحرين خلال شهر سبتمبر المقبل، في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين ودفعها قدما على الصعد كافة.


وكانت البحرين قد أعلنت في شهر مارس الماضي، تعيين الجلاهمة، رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل. ما علقت عليه الخارجية الإسرائيلية في حينه، بأنها "خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز العلاقات بين البلدين".

يذكر أن إسرائيل عينت في مطلع العام الجاري، قائما بأعمال سفارتها لدى البحرين، وهو الدبلوماسي إيتاي تاجنر، الذي اجتمع مع مسؤولين بحرينيين، أبرزهم وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية، عبد الله بن أحمد آل خليفة.

وكانت إسرائيل قد وقعت مع كل من الإمارات والبحرين، اتفاقيتي تحالف وتطبيع علاقات في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، منتصف سبتمبر من العام الماضي 2020.

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