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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنا الزاهد ووالدتها في معكم منى الشاذلي .. الليلة

هنا الزاهد ووالدتها
هنا الزاهد ووالدتها

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة هنا الزاهد ووالدتها، الليلة في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي.


وجاء فى برمو الحلقة أن هنا الزاهد تغني، وتكشف تفاصيل هامة عن زوجها الفنان أحمد فهمي.

ومن المنتظر أن تتحدث هنا عن كواليس إصابتها بفيروس كورونا، كما ستحكي عن بعض المواقف الكوميدية لها مع والدتها.

 

في سياق آخر، تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن علاقتها بزوجها النجم أحمد فهمي وكشفت أسرارا في حياتهما خلال برنامج "في البوكس".

 

وقالت هنا الزاهد: "أحمد بيتأخر جدا في ارتداء ملابسه قبل الخروج، وبياخد وقت أكتر مني".
 

وأضافت هنا الزاهد: اسم أحمد فهمي على تليفوني مر بمراحل، الأولى كانت أحمد فهمي، ثم أصبح أحمد فقط، ثم تطور الأمر وأصبح "بوبي"، ثم غيرت إلى my love ثم love .. وهو مسميني كتكت".

واختتمت هنا الزاهد: تشاجرت مع أحمد مرتين ؛ وعملت له بلوك ؛ أنا عصبية ومتسرعة في كثير من الأوقات".

وأكدت النجمة هنا الزاهد انفراد صدى البلد بشأن حقيقة حملها ونفت في تصريحات تلفزيونية حملها.

وقالت هنا الزاهد: "الناس افتكرت أني حامل، عندما شاهدوا صورتي في أحد الأفراح وكان وزني قد زاد 2 كيلو ، فتوقعوا أنني حامل".

وأضافت هنا الزاهد: "بصراحة عندهم حق ، شايفين بطني كدة ، فأكيد هيفتكروني حامل".

وكشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة حملها؛ بعد انتشار بعض الأخبار خلال الساعات الماضية حول هذا الأمر.

وقالت هنا الزاهد، لـ"صدى البلد": "أنا مش حامل.. أكيد لو حامل؛ مش هخبي، وهقول للناس، وهخليهم يفرحوا".

وأضافت هنا الزاهد: "وزني كان زائد 2 كيلو بس في الفستان؛ علشان كدة الناس افتكرتني حامل".
 

 

 

 

هنا الزاهد معكم منى الشاذلى منى الشاذلى احمد فهمي كورونا

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