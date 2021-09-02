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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"تونا بدري".. روتانا تطرح أحدث أغاني فهد الكبيسي عبر يوتيوب

الفنان فهد الكبيسي
الفنان فهد الكبيسي

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية تونا بدري للفنان فهد الكبيسي ، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعبر تطبيق ديزر للموسيقى. 

أغنية تونا بدري من كلمات: صمت، ألحان: سلطان خليفة، توزيع موسيقي: عبادي الكبيسي. 

كلمات أغنية تونا بدري للفنان فهد الكبيسي

تونا بدري تونا بدري على اول لقى مرت دقيقه وعيني عاجزه تخفي الحقيقه جذبني شي بعيونك ما اقدر اخبي حلم كان اللقا واصبح حقيقه دامك نبض قلبي وليه اعيقه ما اقدر اخبي  

 

ابتدى عمري وقلبي هم لقى للحب طريقه خذني ودني يمك دقيقه قول اني صرت مجنونك كون شي مني روحي ونبض هالقلب وعشيقه واسقني مشاعرك الرقيقه كون شي مني

 

خذ بقى عطري ابيك تشمني لاجتك ضيقه وتذكر اني لقلبك صديقه وفدا لك انت وهمومك بسألك عني كيف تشوفني باول دقيقه بحت بكل مافيني حقيقه ما اقدر اخبي

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تونا بدري.. فهد الكبيسي ينتظر طرح أغنيته الجديدة غدا

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ماذا دهاك.. مقتطفات من حفل فهد الكبيسي في الرياض بالسعودية

حفل فهد الكبيسي في الرياض

كان الفنان فهد الكبيسي، أحيا حفل غنائي بالعاصمة السعودية الرياض - أقيم ليلة الجمعة 25 يونيو - ضمن سلسلة حفلات الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ. 

وقدم فهد الكبيسي، الجزء الثاني من حفل الرياض بعدما افتتحت الحفل الفنانة السعودية داليا مبارك، وقدم باقة متنوعة من أروع أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: (ليه أنا أهتم، ماذا دهاك، أترامى‬⁩)، وغيرها من الأغاني.

 

مشاركة فهد الكبيسي في «جرامي»

وكان فهد الكبيسي قد رشح في 2018 لجائزة "World Music Album" كأول فنان خليجي للمنافسة على جوائز الجرامي العالمية عن ألبومه "أنت عشق"، ضمن الحفل الكبير الذي أقيم بمدينة نيويورك. 

حول مشاركته في حفل توزيع جوائز الجرامي، أكد فهد الكبيسي في بيان له آنذاك أنه تشرف بهذه المشاركة التي تدوّن له في أرشيف هذه المسابقة العالمية كأول فنان عربي وخليجي يرشح للفوز بجوائز الحفل. 

وأضاف: "كنت أتمنى ان أكون من بين المرشحين للفوز في النهائيات وأن أحصل على جائزة من جوائز هذا الحدث الكبير، ولكن من المستحيل أن أشارك لأول مرة وأنافس على الجوائز أو أن أستطيع الحصول على جائزة". 

وتابع: "لكن في كل الأحوال تشرفت بكوني أول خليجي وعربي يشارك في هذا الحفل الكبير، واتمنى في المستقبل أن أنال شرف الحصول على جائزة من جوائز "الجرامي" العالمية". 

 

حفل الرياض يجمع عبدالله الرويشد وداليا مبارك وفهد الكبيسي

افتتحت داليا مبارك سهرة الرياض أمس وكانت أولى ثلاثي النجوم التي تطل على جمهورها المتحفز، إذ وصلت إلى مقر الحفل بأحد الفنادق في العاصمة السعودية الرياض، وكان في استقبالها سالم الهندي -المدير التنفيذي لشركة روتانا المنظمة للحفل- وقدمت باقة متنوعة من أروع أغانيها، من بينها: (ترا حقي)، بالإضافة إلى أغنيتها «ساقك الله» التي أهدتها للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. 

واختتم عبدالله الرويشد الجزء الأخير من حفل الرياض أمس بعد جزء الفنانة السعودية داليا مبارك التي بدأت الحفل، والفنان فهد الكبيسي الذي قدم الجزء الثاني والأوسط من الحفل المشترك بين النجوم الثلاثة.

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