فستان مشجر.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها صور جديدة لها وذلك على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».



وظهرت ياسمين صبري مرتدية فستان انيق مشجر، واعتمدت في إطلالتها على المكياج الناعم والإكسسوارات البسيطة، والشعر المنسدل على كتفيها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليهما التعليقات.



جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.



وتعرضت ياسمين صبري مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.