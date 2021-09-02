دعمهم في المرض.. كيف تعامل الرئيس السيسي مع أزمات الفنانين؟

«انتو نور عينيا».. مقولة للرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلها للمصريين فور انتخابه، تؤكد أن الرئيس يتوحد مع أحلام وآلام شعبه بكل فئاته، لذا يمتلك قاعدة عريضة ويهتف الجميع باسمه في كل المناسبات.

ولا يتخلى السيسي عن أبنائه، ويقف بجانبهم كالأب يحنو ويدعمهم في محنتهم، ولأن نجوم الفن جزء أصيل من نسيج هذا الوطن، فقد لجأ الرئيس إلى توصيل تلك الرسالة بدعمه الدائم لهم، ومواقفه الإنسانية مع الفنانين الذين يتعرضون لظروف صعبة، أو يربك المرض حياتهم.

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبدالعزيز

بعد ساعات من الإعلان عن مرضها وتواجدها في العناية المركزة، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أزمة الوضع الصحي للفنانة ياسمين عبد العزيز، التي كانت قد دخلت في غيبوبة تامة، إثر خطأ طبي، أثناء إجراء عملية جراحية، وألقى هذا الخبر الحزين، بظلاله الكئيبة على الوسط الفني المصري، لا سيما أنها فنانة محبوبة ولديها جمهور عريض.

وكشف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة، عن اهتمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمتابعة حالتها بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": «نشكر سيادة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والد كل المصريين، على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة، طالبين من الله عز وجل الشفاء العاجل لابنتنا.. دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خيرا».

منشور شقيق ياسمين

شريف الدسوقي

نفس الأمر تكرر مع الفنان شريف الدسوقي، حيث أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتمامه بحالة الفنان شريف دسوقي، الذي خضع لعملية جراحية، تم خلالها بتر إحدى قدميه بسبب مرض السكري، واطمأن الرئيس، على الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي عبر اتصال هاتفي، كما وجه بتوفير الرعاية اللازمة له على نفقة الدولة.

شريف الدسوقى ونجله

ووجه الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة الممثلين المصرية، الشكر للرئيس السيسي، بعد اتصاله للاطمئنان على الحالة الصحية لشريف الدسوقي، تلك اللفتة التي وصفها بأنها تأتي في إطار اهتمام الرئيس بجموع الشعب المصري، مؤكدا أن الرئيس وجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتحمل تكاليف العلاج كاملة، ومنحه معاشا استثنائيا تقديرا لعطائه.

بيان نقابة المهن التمثيلية

وأصيب الفنان شريف الدسوقي بمرض السكري، وتعرض لجرح غائر في قدمه أثناء تصوير فيلم "وقفة رجالة"، وظل تحت العلاج لمدة 8 أشهر دون جدوى، واضطر الأطباء إلى بتر قدمه بعدما تدهورت حالته الصحية.

رجاء الجداوي

أصيبت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بفيروس كورونا في مايو 2020، وعندما علم الرئيس السيسي، أوصى برعايتها وتوفير الخدمة العلاجية لها، وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تتابع حالتها بنفسها بناء على توجيهات الرئيس.

وبعد 43 يوما من العلاج، فارقت رجاء الجداوي الحياة، وأصدرت ابنتها أميرة مختار بيانا شكرت فيه الرئيس السيسي على دعمه ودوره الإنساني مع والدتها التي رحلت عن عمر ناهز الـ85 عاما.

دلال ورجاء رحلا عن دنيانا

دلال عبد العزيز

خضعت الفنانة دلال عبدالعزيز، للمتابعة والعلاج تحت إشراف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، بتوجيه من السيد الرئيس، وظل تاج الدين يوضح يوميا حالة الفنانة ومضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، رغم تماثلها للشفاء من الفيروس، الا أنها توفيت بسبب إصابة الرئة، لتلحق بزوجها الفنان سمير غانم.

فاطمة كشري

فاطمة كشري

تكفل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعلاج الممثلة فاطمة كشري، عقب مناشدتها لتدخل الرئيس، وأصدار قرارا بعلاجها؛ بعد صراع مع المرض على مدار عدة أشهر، خاصة أنها لم تعد تستطيع تحمل مصاريف العلاج، وتعانى من تدهور في حالتها الصحية، بعد تعرضها لخطأ طبي، نتيجة ترك الدكتور «الشاش» في بطنها.

ونشر الفنان مصطفى درويش الخبر عبر حسابه على موقع «فيس بوك» قائلا: «شكرا سيادة رئيس الجمهورية التكفل بكامل علاج فاطمة كشري ونقلها إلى مستشفى خاص».