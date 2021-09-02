مشاهد مرعبة لـ طائرات تهبط اضطراريًا على الأرض.. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو مرعب، بعنوان " مشاهد عدة لـ طائرات تهبط اضطراريًا على الأرض".



وظهر فى الفيديو هبوط بعض الطائرات فى البحار، وتسير على سطح المياه، و البعض الآخر سقط على الطرق وتسير وسط السيارات.

كما ظهر فى الفيديو أن هناك طائرة لم تستطع السير وسط السيارات فـ انقلبت الطائرة بما فيها.

خطوات على كارثة .. طرد سيدة من مقصورة طائرة بسبب سيجارة

تكثر الوقائع الغريبة والمريبة في الرحلات الجوية من المسافرين، وآخر تلك الوقائع هي رغبة سيدة في الحصول على القدر الذي يحتاجه جسدها من النيكوتين فقررت أن تشعل سيجارة داخل الطائرة قبل أن تهبط على الأرض.

كانت السيدة تقل طائرة من فلوريدا في رحلة جوية عندما قامت بـ إشعال سيجارة في المقصورة المزدحمة بالركاب، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

حيث كانت السيدة على متن رحلة لشركة سبيريت إيرلاينز وصلت إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا من ديترويت بولاية ميشيجان، وبينما كانت الطائرة تهبط وكانت تسير على المدرج عندما قررت الراكبة إشعال السيجارة.

وتُظهر اللقطات السيدة الشقراء وهي تخلع الـ ماسك وتنفث سيجارة في وسط الطائرة المزدحمة بالركاب، وتم إخراج السيدة على الفور بعد أن دخنت سيجارة في المقصورة.

انتاب الركاب حالة من الذعر بسبب ما قامت به المرأة ووجهوا إليها التحذير والنصائح ولكنها لم ترد سوى بجملة واحدة: "لقد كان يوم طويل"، وأكملت وهي تطلق الدخان في وجه راكب آخر مصاب بالربو حتى تم إخراجها من المقصورة.