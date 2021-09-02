بجيب تايجر.. ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

شاركت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، متابعيها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت زينب فياض بإطلالة جذابة، مرتدية توب كتف وكتف اسود، ونسقت معه بـ جيب جريء تايجر وتركت خصلات شعرها البني الناعم منسدلا لأسفل الظهر بطريقة جذابة.



وكشفت زينب فياض عن تفاصيل إصابتها فى أنفها نافية ما تردد بشأن إجراء عملية تجميل، وقالت كنت أعانى من إعوجاج فى غضروف الأنف وهو ما كان يسبب عدم القدرة على التنفس.



وتلقت زينب فياض عديد من التعليقات من جانب متابعيها الذين أعربوا عن غضبها بسبب الاتهامات الكثيرة التى تعرضت لها زينب بأنها ترغب فى أن تغير من شكل أنفها لتصبح مثل أنف والدتها هيفاء وهبى وهو أمر عار تماما من الصحة.

ونشرت زينب نصر فياض -ابنة الفنانة هيفاء وهبي- عدة صور لها عبر خاصية ستوري حسابها بتطبيق انستجرام ظهرت فيها بعدما أزالت بعض من أجزاء اللفافات الطبية (الشاش) من أنفها، عقب إجراءها عملية تجميل بها قبل أيام.

يأتي ذلك بعدما أحدثت زينب نصر فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حالة كبيرة من الجدل بعد صورتها الأخيرة عبر تطبيق “إنستجرام”، التي ظهرت فيها داخل المستشفى، وهي ترتدي زي العمليات، وتستعد لإجراء عملية جراحية، لم تكشف عنها آنذاك.

وخرجت ابنة هيفاء وهبي، قبل أيام بفيديو عبر برنامج ET بالعربي، كشفت من خلاله خضوعها لعملية تجميل في الأنف، وظهرت فيه مباشرة بعد إرجراء العملية التجميلية.



علاقة هيفاء وهبي وابنتها

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، حيث أصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.

وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

أصل الحكاية:في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.