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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبلات.. جمهور معكم يستقبل هنا الزاهد بحفاوة كبيرة

النجمة هنا الزاهد
النجمة هنا الزاهد

قام برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، بـ استقبال الفنانة هنا الزاهد، بالتصفيق الشديد، وذلك وجميعهم فى حالة فرح.


وقامت هنا بإرسال قبلات لـ الجمهور وذلك بسبب حفاوة الاستقبال.

في سياق آخر، تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن علاقتها بزوجها النجم أحمد فهمي وكشفت أسرارا في حياتهما خلال برنامج "في البوكس".

 

وقالت هنا الزاهد: "أحمد بيتأخر جدا في ارتداء ملابسه قبل الخروج، وبياخد وقت أكتر مني".
 

وأضافت هنا الزاهد: اسم أحمد فهمي على تليفوني مر بمراحل، الأولى كانت أحمد فهمي، ثم أصبح أحمد فقط، ثم تطور الأمر وأصبح "بوبي"، ثم غيرت إلى my love ثم love .. وهو مسميني كتكت".

واختتمت هنا الزاهد: تشاجرت مع أحمد مرتين ؛ وعملت له بلوك ؛ أنا عصبية ومتسرعة في كثير من الأوقات".

وأكدت النجمة هنا الزاهد انفراد صدى البلد بشأن حقيقة حملها ونفت في تصريحات تلفزيونية حملها.

وقالت هنا الزاهد: "الناس افتكرت أني حامل، عندما شاهدوا صورتي في أحد الأفراح وكان وزني قد زاد 2 كيلو ، فتوقعوا أنني حامل".

وأضافت هنا الزاهد: "بصراحة عندهم حق ، شايفين بطني كدة ، فأكيد هيفتكروني حامل".

وكشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة حملها؛ بعد انتشار بعض الأخبار خلال الساعات الماضية حول هذا الأمر.

وقالت هنا الزاهد، لـ"صدى البلد": "أنا مش حامل.. أكيد لو حامل؛ مش هخبي، وهقول للناس، وهخليهم يفرحوا".

وأضافت هنا الزاهد: "وزني كان زائد 2 كيلو بس في الفستان؛ علشان كدة الناس افتكرتني حامل".
 


 

معكم منى الشاذلى هنا الزاهد احمد فهمي النجمة هنا الزاهد

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