عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

12 سبتمبر .. تنمية قدرات أعضاء التدريس بجامعة حلوان حول التخطيط الاستراتيجي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول كيفية التخطيط الاستراتيجي و طرقه وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الاحد و الاثنين  ١٢، ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ .

ونوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

 

و أشار المركز الى انه على أعضاء هيئة التدريس المهتمين و الراغبين بالانضمام للدورات التدريبية متابعة الصفحة الرسمية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك . 

txt

تنسيق المرحلة الثانية 2021.. بدائل كلية الألسن لراغبي دراسة اللغات

جدير بالذكر انه بدأت جامعة حلوان ، فى استقبال طلبات التقديم للطلاب الجدد للمدن الجامعية وذلك عبر البريد الجامعى الآتى : http://app2.helwan.edu.eg/modon/

 

وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب . 

الأوراق  المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية بحلوان

وصرح مسئولى المدن الجامعية بجامعة حلوان انه تتمثل الأوراق  المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية أن يشتمل الملف على الآتى : 

 

 عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر

 عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب

 عدد (2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات

بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها

على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

 عدد (12) صورة شخصية للطالب

إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى

 صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة

 استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.

جامعة حلوان الدورات التدريبية المدن الجامعية أعضاء هيئة التدريس المدينة الجامعية البرامج التدريبية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات مركز تنمية قدرات

ترشيحاتنا

لبيب عن درع الدوري المصري :خرج لـ بضع ساعات وجاري التحقيق

اليمن .. الحكومة تؤكد: الحوثيون يرفضون فكرة السلام من أساسها

حسين لبيب يعلن موقف الزمالك من إمكانية إلغاء بطولة كأس مصر

اليمن .. أنباء عن مقتل قيادي حوثي كبير في غارة جوية بمأرب

سامسونج تطلق نسخة جديدة من تابلت Galaxy Tab S7 FE.. سعر ومواصفات

دعاء يوم الجمعة ..لتيسير الرزق وفك الكرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

حريق داخل محطة بنزين بـ إيتاي البارود

شاهد.. سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع .. ومصدر يكشف السبب

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ