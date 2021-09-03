12 سبتمبر .. تنمية قدرات أعضاء التدريس بجامعة حلوان حول التخطيط الاستراتيجي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول كيفية التخطيط الاستراتيجي و طرقه وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الاحد و الاثنين ١٢، ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ .

ونوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

و أشار المركز الى انه على أعضاء هيئة التدريس المهتمين و الراغبين بالانضمام للدورات التدريبية متابعة الصفحة الرسمية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

جدير بالذكر انه بدأت جامعة حلوان ، فى استقبال طلبات التقديم للطلاب الجدد للمدن الجامعية وذلك عبر البريد الجامعى الآتى : http://app2.helwan.edu.eg/modon/

وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية بحلوان

وصرح مسئولى المدن الجامعية بجامعة حلوان انه تتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية أن يشتمل الملف على الآتى :

عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر

عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب

عدد (2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات

بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها

على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

عدد (12) صورة شخصية للطالب

إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى

صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة

استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.