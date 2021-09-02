بإطلالة جريئة.. سلمي حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 55

احتفلت النجمة المكسيكية ذات الأصول اللبنانية سلمى حايك، اليوم الخميس 2 سبتمبر بعيد ميلادها الـ55، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



ونشرت النجمة العالمية سلمى حايك صورة لها بإطلالة جريئة وكتبت "عيد ميلاد سعيد 55 لي أتطلع إلى مغامرات جديدة ممتن عيد ميلاد سعيد 55 لي جاهز لمغامرات جديدة"



ورغم بلوغها الـ 55 الا إنها تبدو مثل امرأة جذابة في الثلاثينيات من عمرها، فالنجمة سلمى حايك حتي الأن تحافظ علي جمالها وأناقتها وسحرها الذي يزداد مع مرور الوقت بشكل ملفت.



بدأت سلمى حايك حياتها الفنية بالعمل في الإعلانات التليفزيونية بالمكسيك وبعد أن حققت بعض النجاح انتقلت إلى لوس أنجلوس وبعد أن عملت بأدوار صغيرة في أفلام مختلفة بدأت سلمى تظهر كممثلة جيدة.

تعتبر سلمى حايك هي أول ممثلة مكسيكية تصبح نجمة من نجوم هوليود بعد دورها في فيلم Dolores Del Rio، واختيرت في استفتاء مجلة بيبول الأمريكية كواحدة من أجمل خمسين شخص في العالم عام 1996.



