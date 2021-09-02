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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحافظات في 24 ساعة| تخفيض درجات القبول للصف الأول الثانوي بشمال سيناء.. إنقاذ مدينة إيتاي البارود من كارثة.. تحذير عاجل للمصطافين بالإسكندرية

حريق- صورة أرشيفية
حريق- صورة أرشيفية

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية.

 

تخفيض درجات القبول للصف الأول الثانوي بـ شمال سيناء إلى 215 درجة

وافق اللواء الدكتور محمد محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، النزول بمجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام خمس درجات ليصبح القبول بها (215) درجة لجميع الطلاب الناجحين فى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) لهذا العام .

 

ضربوه بالنار جوه بيته.. القصة الكاملة لمقتل شخص على يد "نسايب" شقيقه بالمنوفية

مأساة تعيشها أسرة صغيره فقدت عائلها بين يوم وليلة بسبب مشاجرة اطفال تحولت إلي مشاجرة بالأسلحة النارية. محمد الجرى شاب يبلغ من العمر 44 عاما من قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية لقي مصرعه بطلق ناري عقب مشاجرة مع نسايب شقيقه.

 

رفع الرايات الحمراء.. تحذير عاجل للمصطافين بشواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في شواطيء الإسكندرية لليوم الثاني علي التوالي

 

حريق داخل محطة بنزين بـ إيتاي البارود

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق هائل نشب في سيارة نقل داخل محطة بنزين بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة

 

العثور على جثة شاب طافية بقناة طنطا الملاحية

عثر الأهالي بمنطقة طريق الملاحة بجوار نادي القضاه بطنطا علي جثة شاب في العقد الثاني من العمر طافية بقناة طنطا الملاحية.

 

محكوم عليه بالإعدام في استشهاد ضابط شرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة بـ قنا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطر.

 

ممرضة بالغربية.. أم لطفلين تحصل على مجموع الطب في الثانوية والتنسيق يرفض ترشيحها |صور

شهد مركز قطور بمحافظة الغربية اليوم حصول ممرضة علي مجموع كبير في امتحانات  الثانوية العامة هذا العام يؤهلها للالتحاق بكلية الطب ولكنها فوجئت برفض ترشيحها لأي كلية على الرغم من قبول طلبها في التنسيق للجامعات مما تسبب في صدمة نفسية كبيرة وعدم تحقيقها حلمها في أن تصبح طبيبة.

مستشفيات جامعة المنوفية تعلن عن حاجتها لعدد من الأطباء البشريين

صرحت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب بأن الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة المنوفية تعلن عن حاجتها لعدد من الأطباء البشريين دفعة ٢٠١٩ وأنهوا فترة الامتياز فى فبراير ٢٠٢١ وذلك لترشيحهم لوزارة الصحة لتعديل تكليفهم لجامعة المنوفية وذلك فى التخصصات الآتية: 
 

إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات المدرسية في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تفعيل التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعي، بشأن إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج " تكافل وكرامة" من المصروفات المدرسية.

وصول 169 سائحا رومانيا لمطروح على طائرة شارتر

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن مطار مرسي مطروح الدولي استقبل اليوم الخميس رحلة طيران شارتر على متنها ١٦٩ سائحا ،من دولة رومانيا .

لحظة مقتل عامل مسجد علي يد أقارب زوجة شقيقه في المنوفية

تداول أهالي قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، فيديو يكشف تعرض أحد اهالي القرية عامل مسجد للضرب بطلق ناري خرطوش داخل منزله.

21 يوما..غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى من المريوطية إلى شارع البحر الأعظم

أعلنت محافظة الجيزة، إنه سيتم تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى الى شارع البحر الأعظم.

المحافظات تخفيض درجات القبول الاسكندرية حريق داخل محطة بنزين ايتاى البارود مصرع عنصر إجرامي ممرضة بالغربية سائحا رومانيا

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