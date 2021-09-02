المحافظات في 24 ساعة| تخفيض درجات القبول للصف الأول الثانوي بشمال سيناء.. إنقاذ مدينة إيتاي البارود من كارثة.. تحذير عاجل للمصطافين بالإسكندرية

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية.

وافق اللواء الدكتور محمد محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، النزول بمجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام خمس درجات ليصبح القبول بها (215) درجة لجميع الطلاب الناجحين فى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) لهذا العام .

مأساة تعيشها أسرة صغيره فقدت عائلها بين يوم وليلة بسبب مشاجرة اطفال تحولت إلي مشاجرة بالأسلحة النارية. محمد الجرى شاب يبلغ من العمر 44 عاما من قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية لقي مصرعه بطلق ناري عقب مشاجرة مع نسايب شقيقه.

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في شواطيء الإسكندرية لليوم الثاني علي التوالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق هائل نشب في سيارة نقل داخل محطة بنزين بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة

عثر الأهالي بمنطقة طريق الملاحة بجوار نادي القضاه بطنطا علي جثة شاب في العقد الثاني من العمر طافية بقناة طنطا الملاحية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطر.

شهد مركز قطور بمحافظة الغربية اليوم حصول ممرضة علي مجموع كبير في امتحانات الثانوية العامة هذا العام يؤهلها للالتحاق بكلية الطب ولكنها فوجئت برفض ترشيحها لأي كلية على الرغم من قبول طلبها في التنسيق للجامعات مما تسبب في صدمة نفسية كبيرة وعدم تحقيقها حلمها في أن تصبح طبيبة.

صرحت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب بأن الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة المنوفية تعلن عن حاجتها لعدد من الأطباء البشريين دفعة ٢٠١٩ وأنهوا فترة الامتياز فى فبراير ٢٠٢١ وذلك لترشيحهم لوزارة الصحة لتعديل تكليفهم لجامعة المنوفية وذلك فى التخصصات الآتية:



أعلنت محافظة سوهاج عن تفعيل التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعي، بشأن إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج " تكافل وكرامة" من المصروفات المدرسية.

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن مطار مرسي مطروح الدولي استقبل اليوم الخميس رحلة طيران شارتر على متنها ١٦٩ سائحا ،من دولة رومانيا .

تداول أهالي قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، فيديو يكشف تعرض أحد اهالي القرية عامل مسجد للضرب بطلق ناري خرطوش داخل منزله.

أعلنت محافظة الجيزة، إنه سيتم تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى الى شارع البحر الأعظم.