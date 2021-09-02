إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات المدرسية في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تفعيل التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعي، بشأن إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج " تكافل وكرامة" من المصروفات المدرسية.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًأ.
ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق المستمر بين مديريتي "التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم" في هذا الشأن، والعمل على تيسير كافة الإجراءات على المواطنين وتلقي طلباتهم بكل جدية، والرد عليه، واتخاذ ما يلزم نحو إعفاء الطلاب المستحقين من المصروفات المدرسية، لافتا إلى أهمية الوقوف جنبا إلى جنب مع الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم اللازم لهم.
ومن جانبه أكد رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، على جاهزية المديرية وكافة الإدارات والوحدات الاجتماعية بنطاق المحافظة؛ لتلقي طلبات المواطنين بكل اهتمام والرد عليها بالنتائج في حالة استفادة الأسر من برنامج" تكافل ـ كرامة "، أو المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حتى يتسنى للإدارات التعليمية اتخاذ إجراءات الإعفاء من المصروفات المدرسية للطلاب المستحقين.