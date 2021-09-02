عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات المدرسية في سوهاج

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تفعيل التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعي، بشأن إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج " تكافل وكرامة" من المصروفات المدرسية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًأ.

ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق المستمر بين مديريتي "التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم" في هذا الشأن، والعمل على تيسير كافة الإجراءات على المواطنين وتلقي طلباتهم بكل جدية، والرد عليه، واتخاذ ما يلزم نحو إعفاء الطلاب المستحقين من المصروفات المدرسية، لافتا إلى أهمية الوقوف جنبا إلى جنب مع الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم اللازم لهم.

طب سوهاج تنظم مائدة مستديرة للقضاء على ختان الإناث

من حقك تعرف..شباب سوهاج يتفقدون مشروعات حياة كريمة بمركز ساقلتة

ومن جانبه أكد رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، على جاهزية المديرية وكافة الإدارات والوحدات الاجتماعية بنطاق المحافظة؛ لتلقي طلبات المواطنين بكل اهتمام والرد عليها بالنتائج في حالة استفادة الأسر من برنامج" تكافل ـ كرامة "، أو المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حتى يتسنى للإدارات التعليمية اتخاذ إجراءات الإعفاء من المصروفات المدرسية للطلاب المستحقين.

التربية والتعليم اخبار سوهاج اخبار المحافظات وزارة التربية والتعليم وزارة التضامن الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعى تكافل وكرامة المصروفات المدرسية

موضوعات متعلقة

من حقك تعرف..شباب سوهاج يتفقدون مشروعات حياة كريمة بمركز ساقلتة

سوهاج في ٢٤ ساعة.. مصرع طفلة غرقا والسيطرة على حريق نشب بشقة سكنية.. الجامعة تشارك ببرنامج إعداد القادة بالغردقة.. والمحافظ يكرم أسر شهداء الجيش الأبيض وحفظة القرآن الكريم

ترشيحاتنا

رسميا.. سموحة يعلن ضم مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة

اتفاق نووي سري بين إسرائيل وأمريكا.. تفاصيل

اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

قصة "أروزا".. سيارة تمشي على الماء | صور

بسبب الجوكر.. جوجل تحظر 8 تطبيقات أندرويد ضارة

مصر تستحوذ على 84% من واردات الفراولة المجمدة لروسيا خلال 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار امتلاك الدولة للسيارات المتهالكة.. تعرف على خطوات استعادتها وأين تذهب؟

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

مصرع موظف وإصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بشبين القناطر

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة مصر والجابون والقناة الناقلة

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

وفاة الفنان عمر قندوز متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ