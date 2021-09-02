إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات المدرسية في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تفعيل التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعي، بشأن إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج " تكافل وكرامة" من المصروفات المدرسية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًأ.

ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق المستمر بين مديريتي "التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم" في هذا الشأن، والعمل على تيسير كافة الإجراءات على المواطنين وتلقي طلباتهم بكل جدية، والرد عليه، واتخاذ ما يلزم نحو إعفاء الطلاب المستحقين من المصروفات المدرسية، لافتا إلى أهمية الوقوف جنبا إلى جنب مع الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم اللازم لهم.

ومن جانبه أكد رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، على جاهزية المديرية وكافة الإدارات والوحدات الاجتماعية بنطاق المحافظة؛ لتلقي طلبات المواطنين بكل اهتمام والرد عليها بالنتائج في حالة استفادة الأسر من برنامج" تكافل ـ كرامة "، أو المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حتى يتسنى للإدارات التعليمية اتخاذ إجراءات الإعفاء من المصروفات المدرسية للطلاب المستحقين.