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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب سوهاج تنظم مائدة مستديرة للقضاء على ختان الإناث

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المائدة المستديرة التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري، فى إطار حملة محاربة ختان الإناث، وذلك بحضور الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

والدكتور مجدي أمين القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتورة يسرية السيد القائم بعمل عميد كلية التمريض، ونسمات القوصي المدير التنفيذي لجمعية الطفولة والتنمية، سحر شنيف رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير للتثقيف الصحي وتنمية المجتمع بالمحافظة.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن ختان الإناث من العادات المجتمعية السيئة التى يجب وضع خطوات وآليات جادة من أجل القضاء عليها، مشيراً إلى مدى حرص الجامعة من خلال دورها التثقيفي والتوعوي، على دعم ومساعدة المجتمع للقضاء على هذه العادة السيئة والتي لها أثرها السلبي على المرأة وما يترتب عليها من مضاعفات صحية ‏ونفسية.

وأوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف، أن فعاليات المائدة المستديرة تم تنظيمها بالاشتراك مع جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، وجمعية صحبة الخير بالمحافظة، وذلك فى إطار مشروع مجتمعات أكثر أماناََ للأطفال تحت شعار "كفاية ختان إناث".

وأكد على دور كلية الطب فى عقد الحلقات النقاشية التي تهدف إلى حل المشكلات التى يواجهها المجتمع، فهى تعتبر حلقة الوصل والتنوير والتوعية لدى الأطباء بمختلف تخصصاتهم ‏لمحاربة ختان الإناث وما يترتب عليه من أضرار صحية ونفسية.

وقال الدكتور كمال الشرقاوي، إنه بعد فتح باب المناقشة حول أضرار ختان الإناث وآثاره السلبية على المجتمع، أنتهت المائدة المستديرة ببعض التوصيات الهامة، منها أن يتم تدريس قضية الختان بشكل مستفيض وفعال فى مناهج كليات الطب البشري.

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أن  يتم أيضاً تدريسها فى كليات التمريض والمعاهد الصحية وكلية التربية والآداب والخدمة الاجتماعية والحقوق، كما أوصت بالتوسع فى تناول هذه القضية داخل مناهج حقوق الإنسان لجميع طلاب الجامعة.

وأضاف"الشرقاوي"، أن المائدة أوصت بتشكيل لجنة من الجامعة للقضاء على ختان الإناث، ومن مهامها الأساسية متابعة تنفيذ ما تمت التوصية به سابقاً، وتنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية فى هذا الشأن داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي فى هذا المجال والعمل على استخلاص التوصيات من الأبحاث السابقة فى هذا المجال للاستفادة منها.

الجدير بالذكر أنه شارك في فعاليات المائدة المستديرة، الدكتور علام العديسي رئيس قسم النساء والتوليد بالجامعة، الدكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة، الدكتورة رجاء حسين مدير رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الصحة العامة والنساء والتوليد والمعهد الفنى الصحى ومعاهد التمريض بسوهاج.

سوهاج جامعه بشري الطب

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