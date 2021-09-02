وظائف المستقبل.. رئيس جامعة كفر الشيخ يعدد مزايا كلية الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عبد الرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه تم التفكير في إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة بعد توجيهات الرئيس السيسي في أحد اللقاءات الرئاسية حينما وجه الوزارة باقتحام مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير متخصصين في وظائف المستقبل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابع.



وأضاف عبد الرازق الدسوقي في حواره في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: "بالفعل تم إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي وتم البدء في الدراسة بها والعام الحالي لدينا 3 فرق دراسية بها وبعد عام سيكون لدينا خريجين من كلية الذكاء الاصطناعي".

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وتابع عبد الرازق الدسوقي: "الهدف الأساسي من إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي هو توفير خريج مصري بجودة وكفاءة عالية في مجال الذكاء الاصطناعي".

وأكمل عبد الرازق الدسوقي: "فرص التوظيف واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي والدولة تنفذ خطط نقل التكنولوجيا وتوفر كفاءات وخريجين مزودين بالمعارف والمهارات للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي".

ولفت عبد الرازق الدسوقي: "منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية ومصر تشهد نهضة غير مسبوقة في كل القطاعات" مضيفا: "طلاب كلية الذكاء الاصطناعي لديهم أفكار جيدة مثل تصميم روبوت وأسانسير يعمل بدون لمس، ولدينا طلاب مبدعون ومبتكرون ونوفر لهم كل سبل الرعاية لـ إبداعاتهم وابتكاراتهم".